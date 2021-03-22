Bloomberg: у ВООЗ пов'язують появу COVID-19 з торгівлею тваринами в Китаї

Що відомо

Воно зазначає, що на цьому тижні, як очікується, буде опублікована доповідь, в підготовці якої брали участь експерти ВООЗ, які відвідали раніше китайський Ухань. За відомостями агентства, представлені в документі висновки “будуть далеко не остаточними”. У доповіді нібито буде приведена версія, згідно з якою новий коронавірус може бути схожий за походженням з вірусом, який викликає важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС). Його початковими носіями були кажани, до людей він перейшов через невеликих ссавців — гімалайських Росса, йдеться в матеріалі.

У публікації наводяться слова британського зоолога Пітера Дасзака, який в числі інших фахівців під керівництвом ВООЗ раніше відвідав Китай. Він повідомив, що на ринку в Ухані продавали тварин, які могли заразитися новим коронавірусом від кажанів і передати його людині.

Цитата

“Ключовий висновок на даному етапі роботи, яка, звичайно, ще не завершена, полягає в тому, що той же шлях, яким виник ВГРС, існував і для нового коронавірусу”, — сказав Дасзак. Він висловив упевненість в тому, що протягом декількох років буде з’являтися все більше даних про походження нового коронавірусу.

Деталі

Австралійський мікробіолог Домінік Дуайєр, який також входив до групи експертів, які відвідали Китай, припустив, що новий коронавірус міг почати поширюватися від інфікованої ним тварини, яка перебувала в Ухані.

Що передувало

Експерти ВООЗ прибули в Ухань для вивчення походження коронавірусу нового типу 14 січня. Після приїзду вони були поміщені на двотижневий карантин, під час якого проводили консультації по відеозв’язку зі своїми китайськими колегами. В ході візиту експерти відвідали Уханьський ринок морепродуктів “Хуанань”, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу в грудні 2019 року, ряд інфекційних лікарень міста, а також Уханьський інститут вірусології.

На підсумковій прес-конференції 9 лютого представники міжнародної групи заявили, що будь-якого серйозного прориву їм досягти не вдалося, проте в ході спільної роботи з колегами з КНР вони змогли визначити основні гіпотези появи коронавірусу.