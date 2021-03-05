Дослідники заявили, що місія ВООЗ щодо COVID-19 у Китаї не дала якісного результату: Пекін відреагував

Деталі

“Перш за все, я хотів би зазначити, що Китай і ВООЗ провели спільне дослідження з питань походження коронавірусу, а не розслідування. Це спільне дослідження є частиною глобального дослідження походження коронавірусу”, — сказав він в п’ятницю на регулярному брифінгу. Як вказав дипломат, команда вчених, які прибули в Ухань, “була повністю затверджена ВООЗ”, вони представляють більш ніж 10 країн і регіонів світу, є представниками різних міжнародних організацій, “володіють науковою незалежністю і широкою представленістю”.

“На прохання ВООЗ ми організували наших провідних експертів для участі в цій роботі, пошуку даних, надання необхідної підтримки, збору матеріалів”, — продовжив офіційний представник зовнішньополітичного відомства. “Порядок візиту визначався експертами, доповідь була підготовлена експертами. У цю співпрацю, в рішення цієї наукової задачі були залучені китайські і зарубіжні фахівці. Сторони провели глибоку дискусію, яка відображатиме спільний консенсус, висновок є об’єктивним, науковим і авторитетним”, — підкреслив він.

Дипломат також зазначив, що “деякі особи нехтують науковими фактами, політизують походження вірусу з метою проведення свого власного розслідування, заснованого на презумпції вини”, що “негативно позначається на здійсненні міжнародного співробітництва”. “Існує безліч публікацій, які стверджують про випадки поширення коронавірусу в багатьох місцях за межами Китаю в другій половині 2019 року, тому необхідно терміново організувати аналогічні (з візитом експертів ВООЗ в Ухань) поїздки експертів в інші країни і регіони”, — зазначив дипломат. Він також додав, що “Китай продовжить зберігати відкритість і прозорість у співпраці з ВООЗ та міжнародною спільнотою в питаннях вивчення походження коронавірусу і боротьби з пандемією”.

Контекст

У четвер газета The Wall Street Journal повідомила про те, що 26 експертів направили відкритий лист, в якому говорять, що зазначені в доповіді місії ВООЗ про поїздку в Китай наукові висновки не можна вважати достатніми, так як в ході поїздки місія не мала достатнього доступу для адекватного розслідування джерел походження вірусу, а проведення повноцінних досліджень було “майже неможливо”. “Як прихильники ВООЗ і її місії ми віримо, що треба дати ясно зрозуміти, що будь-які висновки спільного комітету, які можуть бути потенційно корисними в якійсь мірі, не становлять офіційну позицію ВООЗ і не є результатом безперешкодного, незалежного розслідування”, — йдеться у відкритому листі. Автори документа закликають провести нове розслідування, в якому буде забезпечена більша прозорість. У відкритому листі експерти вказують, що для повноцінних досліджень група дослідників повинна бути “по-справжньому незалежною, без конфлікту інтересів та контролю з боку певного порядку денного або держави”.

Очікувалося, що ВООЗ опублікує попередню доповідь ще в кінці лютого, а в наступні тижні — її повну версію, проте ближче до терміну публікації в організації не змогли назвати точну дату оприлюднення матеріалів. За даними The Wall Street Journal, затримка з публікацією доповіді пов’язана з її узгодженням з китайськими вченими і чиновниками.

9 лютого місія дослідників ВООЗ в Китаї заявила про основні гіпотези походження коронавірусу.