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Bloomberg: Росія досягла обмеженого прогресу на тлі браку зброї в Україні

Bloomberg: Росія досягла обмеженого прогресу на тлі браку зброї в Україні

Київ • УНН

 • 72630 перегляди

Росія досягла обмеженого прогресу в Україні через брак зброї для України, незважаючи на триваючі бомбардування міст та спроби відкрити нові фронти.

Росія досягла обмеженого прогресу на тлі браку зброї в України, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Агентство зазначає, що російська армія досягла за кілька місяців лише обмежених успіхів. Оскільки Київ зараз отримує зброю на мільярди доларів від своїх союзників США та Європи, вікно для російського прориву звужується, навіть якщо Москва продовжує обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, включаючи енергетичну інфраструктуру.

Спроба Росії відкрити новий фронт у Харківській області, схоже, не має розвитку, і мету Кремля щодо створення "санітарної зони" вздовж кордону не досягнуто, йдеться у публікації.

Доповнення

Bloomberg нагадує, що після взяття ціною величезних втрат Авдіївки у лютому російські військовослужбовці вже кілька місяців намагаються взяти Часів Яр на сході Донецької області.

Стратегія щодо виснаження збройних сил України є дуже дорогою та кривавою для самої російської армії, стверджує один з експертів, опитаних Bloomberg.

Bloomberg: Росія вмикала пропаганду на дитячих телеканалах Європи, серед них Disney08.06.24, 08:06 • 31024 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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