Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины, сообщает Bloomberg, передает УНН.

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Агентство отмечает, что российская армия достигла за несколько месяцев лишь ограниченных успехов. Поскольку Киев сейчас получает оружие на миллиарды долларов от своих союзников США и Европы, окно для российского прорыва сужается, даже если Москва продолжает обстреливать украинские города ракетами и беспилотниками, включая энергетическую инфраструктуру.

Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, не имеет развития, и цель Кремля по созданию "санитарной зоны" вдоль границы не достигнута, говорится в публикации.

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Bloomberg напоминает, что после взятия ценой огромных потерь Авдеевки в феврале российские военнослужащие уже несколько месяцев пытаются взять времен овраг на востоке Донецкой области.

Стратегия по истощению Вооруженных сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии, утверждает один из экспертов, опрошенных Bloomberg.

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