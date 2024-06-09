Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины
Россия достигла ограниченного прогресса в Украине из-за нехватки оружия для Украины, несмотря на продолжающиеся бомбардировки городов и попытки открыть новые фронты.
Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников
Саудовская Аравия отказала в доступе в Мекку более чем 300 000 незарегистрированных паломников перед началом ежегодного хаджа.
В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы
Взрывы были слышны в Одесской области Украины в ночь на 9 июня 2024 года из-за атаки крылатой ракетой, которая была перехвачена украинскими военно-воздушными силами.
Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ
Российские военные строят укрепления вдоль побережья Черного моря во временно оккупированном Крыму, вероятно, создавая линию обороны, поскольку опасаются возможной высадки украинских войск на полуостров.
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ
Министр обороны Австрии заявил, что Запад перешел красную черту, позволив Украине наносить удары по целям в России западным оружием.
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
Кристоф де луар, генеральный директор правозащитной группы "Репортеры без границ", умер от рака в возрасте 53 лет.
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу
Владелец отеля на Закарпатье был задержан за то, что за деньги незаконно помогал украинским мужчинам призывного возраста пересечь границу со Словакией.
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.
На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ
Россия планирует открыть кафедры для подготовки офицеров радиоэлектронной борьбы в гражданских университетах на оккупированных украинских территориях с сокращенной программой и обещаниями хороших должностей для выпускников.
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины
Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.