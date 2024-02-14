Bloomberg: головний радник Байдена з Латинської Америки йде у відставку
Київ • УНН
Хуан Гонсалес, головний радник Байдена з питань Латинської Америки, йде у відставку, що може ускладнити зусилля США в переговорах щодо демократичних реформ у Венесуелі в обмін на послаблення санкцій.
Головний радник президента США Джо Байдена з Латинської Америки йде у відставку. Це може ускладнити поштовх Сполучених Штатів до демократичних реформ у Венесуелі в обмін на послаблення санкцій. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що Хуан Гонсалес — спеціальний помічник Байдена та старший директор Ради національної безпеки у справах Західної півкулі. Він має залишити посаду в середині березня. Його замінить Деніел Еріксон – нинішній заступник помічника міністра оборони у справах Західної півкулі.
Гонсалес відіграв ключову роль у спробах переконати президента Ніколаса Мадуро провести вільні та чесні вибори. Свою відставку він планував кілька місяців. Причини звільнення не називаються.
Заслугою Гонсалеса називають зміцнення співпраці Вашингтона з Мексикою та Канадою у сферах економіки та безпеки.
На свою посаду Гонсалеса було призначено відразу після інавгурації Байдена 20 січня 2021 року.
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