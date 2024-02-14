Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку

Главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке уходит в отставку. Это может осложнить толчок Соединенных Штатов к демократическим реформам в Венесуэле в обмен на ослабление санкций. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Хуан Гонсалес - специальный помощник Байдена и старший директор Совета национальной безопасности по делам Западного полушария. Он должен покинуть пост в середине марта. Его заменит Дэниел Эриксон - нынешний заместитель помощника министра обороны по делам Западного полушария.

Гонсалес сыграл ключевую роль в попытках убедить президента Николаса Мадуро провести свободные и честные выборы. Свою отставку он планировал несколько месяцев. Причины увольнения не называются.

Заслугой Гонсалеса называют укрепление сотрудничества Вашингтона с Мексикой и Канадой в сферах экономики и безопасности.

На свою должность Гонсалес был назначен сразу после инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

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