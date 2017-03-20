Більше 30 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Більше 30 тис. людей і понад 4 тис. автомобілів перетнули лінію розмежування через КПВВ в зоні АТО минулої доби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
За даними прикордонників, минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 30,3 тисяч осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів: “Майорське” - 7200 осіб та 785 транспортних засобів; “Мар’їнка” - 7610 осіб та 1200 транспортних засобів; “Новотроїцьке” - 5285 осіб та 985 транспортних засобів; “Гнутове” - 4695 осіб та 1120 транспортних засобів; “Станиця Луганська” - 5555 осіб.
Крім того, у понеділок вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 50/170; “Мар’їнка” - 200/120; “Новотроїцьке” - 30/10; “Гнутове” - 120/30.
Нагадаємо, 17 березня майже 37 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО.