Более 30 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

По данным пограничников, за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 30300 человек и 4,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7200 человек и 785 транспортных средств; "Марьинка" - 7610 человек и 1200 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5285 человек и 985 транспортных средств; "Гнутово" - 4695 человек и 1120 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5555 человек.

Кроме того, в понедельник утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/170; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 30/10; "Гнутово" - 120/30.

Напомним, 17 марта почти 37 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО.