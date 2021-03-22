Біатлоністка Джима увійшла в топ-15 заключної гонки сезону Кубку світу

Деталі

Єдина представниця України Юлія Джима після вдалих двох вогневих рубежів (закрила усі 10 мішеней та захопила лідерство у гонці), припустилася відразу чотирьох хиб та прийшла до фінішу тільки 12-ю.

Жіночий мас-старт та першу перемогу в кар'єрі на етапах Кубка світу здобула Інгрід Тандреволл із Норвегії у якої 5-ть промахів. На 6,9 с відстала від неї білоруска Дінара Алімбєкава (6). Трійку призерок замкнула німкеня Франціска Пройс (6) +11,1 с.

Доповнення

Джима відвоювала 17-е місце в загальному заліку за підсумками сезону, що став для українки четвертим за успішністю в тоталі за кар'єру. Перемога в Загальному заліку дістався норвежці Екхоффф, а другою стала її співвітчизниця Ройселанд.