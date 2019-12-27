Bellingcat знайшов у Європі ще кілька російських шпигунів

Так, можливі співробітники ГРУ - Денис Сергєєв, Олексій Калінін і Михайло Опришко. Всі вони належать до елітної військової групі в складі управління, відомої як "підрозділ 29155", діяльність якої розслідується Верховним судом Іспанії.

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За інформацією журналістів, першим в Барселону відправився Денис Сергєєв. 5 листопада 2015 року він вилетів прямим рейсом з Москви під вигаданим ім'ям Сергій Фєдотов. Він повернувся до російської столиці через шість днів, 11 листопада, не з Каталонії, а із швейцарського міста Женева. Невідомо, як довго він пробув в Барселоні.

Також повідомляється, що Сергєєв повернувся в Іспанію 11 місяців по тому, 29 вересня 2017 року, всього за два дні до референдуму 1 жовтня з питання незалежності Каталонії.

Вдруге Сергєєв знову відправився у Барселону під ім'ям Фєдотова. Він знову повернувся в Росію через Швейцарію. У цьому випадку, згідно з інформацією, зібраною Bellingcat за допомогою даних GPS його стільникового телефону, Сергєєв знаходився в каталонській столиці всього 19 годин. Вранці наступного дня, 30 вересня, він відправився поїздом до Женеви через французький Ліон.

За інформацією журналістів, Олексій Калінін і Михайло Опришко, два інших можливих агента з "підрозділу 29155", які їздили у Барселону, зробили всього по одній поїздці.

Калінін під псевдонімом Олексій Нікітін вилетів 14 грудня 2016 року, більш ніж через місяць після того, як Сергєєв здійснив свою першу поїздку. Він також не повернувся в Москву з Барселони, відправившись в Рим, і повернувся в Росію три дні по тому, 17 грудня.

Калініна вважають одним з найактивніших членів ГРУ, пишуть журналісти. За данням Civica Media, його присутність було виявлено не тільки в Європі, але і в Китаї, Туреччині, Ізраїлі та ОАЕ.

Джерела в іспанській поліції зізналися в четвер, що їм було відомо про існування цього агента і його передбачуваного зв'язку з шпигунськими операціями в інших європейських країнах. Але вони відмовилися підтвердити, як вважалося, що він причетний до передбачуваної спроби дестабілізації ситуації в Іспанії на тлі ситуації у Каталонії.

Джерела повідомляють про зв'язок Калініна з Сергєєвим, який, ймовірно, брав участь у спробі отруєння болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева у 2015 році.

Опришко відправився у Барселону в грудні 2017 року, вважають розслідувачі. У цей момент іспанський уряд Маріано Рахойя вже застосував статтю 155 Конституції, яка призупинила автономні повноваження Каталонії. Рахой оголосив надзвичайні повноваження 27 жовтня після того, як в каталонському парламенті була прийнята одностороння декларація про незалежність.

На даний момент невідомо, скільки часу Опришко провів в Іспанії.

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Як пише видання, в четвер іспанські дипломатичні джерела визнали, що уряд Іспанії давно підозрює втручання Росії у справи країни.

"З весни 2018 року і після випадку зі Скріпалем британські та американські спецслужби надали інформацію про різні дестабілізуючі дії росіян на Заході, які у випадку з Іспанією були зосереджені у Каталонії", - заявили джерела.

Нагадаємо, в кінці листопада цього року видання El Mundo повідомило, що в Іспанії затримали українця та росіянина, які можуть бути причетними до подій у Каталонії.

Нагадаємо, іспанські правоохоронні органи розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробі Каталонії вийти зі складу країни.

Суддя Високого суду Іспанії Мануель Гарсія-Кастельйон почав закрите розслідування можливого втручання Росії, його доручили Головному інформаційному управлінню Нацполіціі, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Так, слідство має встановити, чи причетний так званий "підрозділ 29155" - група агентів з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії - до дестабілізації Каталонії у 2017 році, коли регіон спробував вийти зі складу Іспанії у односторонньому порядку.