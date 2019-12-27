Bellingcat нашел в Европе еще несколько российских шпионов

Так, возможные сотрудники ГРУ - Денис Сергеев, Алексей Калинин и Михаил Опрышко. Все они относятся к элитной военной группе в составе управления, известной как "подразделение 29155", деятельность которой расследуется Верховным судом Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Западная разведка обнаружила секретное подразделение РФ по дестабилизации Европы.

По информации журналистов, первым в Барселону отправился Денис Сергеев. 5 ноября 2015 года он вылетел прямым рейсом из Москвы под вымышленным именем Сергей Федотов. Он вернулся в российскую столицу через шесть дней, 11 ноября, не из Каталонии, а с швейцарского города Женева. Неизвестно, как долго он пробыл в Барселоне.

Также сообщается, что Сергеев вернулся в Испанию 11 месяцев спустя, 29 сентября 2017 года, всего за два дня до референдума 1 октября с вопроса о независимости Каталонии.

Вдруг Сергеев снова отправился в Барселону под именем Федотова. Он снова вернулся в Россию через Швейцарию. В этом случае, согласно информации, собранной Bellingcat с помощью данных GPS его сотового телефона, Сергеев находился в каталонской столице всего 19 часов. Утром следующего дня, 30 сентября, он отправился поездом в Женеву через французский Лион.

По информации журналистов, Алексей Калинин и Михаил Опрышко, два других возможных агента из "подразделения 29155", которые ездили в Барселону, сделали всего по одной поездке.

Калинин под псевдонимом Алексей Никитин вылетел 14 декабря 2016 года, более чем через месяц после того, как Сергеев совершил свою первую поездку. Он также не вернулся в Москву из Барселоны, отправившись в Рим, и вернулся в Россию три дня спустя, 17 декабря.

Калинина считают одним из самых активных членов ГРУ, пишут журналисты. По данным Civica Media, наличие было обнаружено не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и ОАЭ.

Источники в испанской полиции признались в четверг, что им было известно о существовании этого агента и его предполагаемой связи со шпионскими операциями в других европейских странах. Но они отказались подтвердить, как считалось, что он причастен к предполагаемой попытке дестабилизации ситуации в Испании на фоне ситуации в Каталонии.

Источники сообщают о связи Калинина с Сергеевым, который, вероятно, участвовал в попытке отравления болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Опрышко отправился в Барселону в декабре 2017 года, считают расследователи. В этот момент испанское правительство Мариано Рахойя уже применило статью 155 Конституции, которая приостановила автономные полномочия Каталонии. Рахой объявил чрезвычайные полномочия 27 октября после того, как в каталонском парламенте была принята односторонняя декларация о независимости.

На данный момент неизвестно, сколько времени Опрышко провел в Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии продолжается Расследование щодо "туристов из Солсбери".

Как пишет издание, в четверг испанские дипломатические источники признали, что правительство Испании давно подозревает вмешательство России в дела страны.

"С весны 2018 года и после случая со Скрипалем британские и американские спецслужбы предоставили информацию о различных дестабилизирующих действиях россиян на Западе, которые в случае с Испанией были сосредоточены в Каталонии", - заявили источники.

Напомним, в конце ноября этого года издание El Mundo сообщило, что в Испании задержали украинца и россиянина, которые могут быть причастными к событиям в Каталонии.

Напомним, испанские правоохранительные органы расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытке Каталонии выйти из состава страны.

Судья Высокого суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал закрытое расследование возможного вмешательства России, его поручили Главному информационному управлению Нацполиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

Так, следствие должно установить, причастно ли так называемое "подразделение 29155" - группа агентов из Главного разведывательного управления (ГРУ) России - к дестабилизации Каталонии в 2017 году, когда регион попытался выйти из состава Испании в одностороннем порядке.