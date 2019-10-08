Западная разведка обнаружила секретное подразделение РФ по дестабилизации Европы

Так, сообщается, что группа, известная как Подразделение 29155, действовала по крайней мере десять лет, но западные чиновники обнаружили ее совсем недавно. Сотрудники разведки в четырех западных странах заявили, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где будут действовать его оперативники, пишет издание.

"Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть русские", - сказал бывший офицер военной разведки и бывший военный атташе в посольстве США в Москве Питер Цвак, заявив, в то же время, что не знает о существовании подразделения.

В текстовом сообщении, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков направил вопросы о подразделении в Министерство обороны России, сообщает издание.

Подразделение, которое, по данным издания, базируется в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы, находится в иерархии командования военного разведывательного управления России, широко известного как ГРУ.

Сообщается, что офицеры из подразделения 29155 выполняют задания в европейских странах. Некоторые из них являются "заслуженными ветеранами" самых кровавых войн России, в том числе в Афганистане, Чечне и Украине. Операции подразделения настолько секретны, согласно оценкам западных спецслужб, что о его существовании, скорее всего, неизвестно даже другим оперативникам ГРУ.

"Это подразделение ГРУ было активно в течение многих лет по всей Европе", - сказал один из представителей европейской службы безопасности, общаясь на условиях анонимности.

"Было удивительно, что русские, ГРУ, это подразделение, не стеснялись идти вперед и осуществлять эту крайне злостную деятельность в дружественных странах. Это был шок", - сказал источник.

В той или иной степени каждая из операций, связанных с подразделением, привлекла внимание общественности, хотя властям потребовалось время, чтобы подтвердить, что они связаны между собой. Западные спецслужбы впервые обнаружили это подразделение после неудавшегося государственного переворота в Черногории в 2016 году, в ходе которого два сотрудника подразделения организовали заговор с целью убить премьер-министра страны и захватить здание парламента.

Но чиновники начали осознавать конкретную программу разрушения подразделения только после отравления в марте 2018 года бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля.

Отравление привело к геополитическому противостоянию: более 20 стран, включая Соединенные Штаты, выслали 150 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

В конечном итоге британские власти раскрыли двух подозреваемых, которые были опознаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Через шесть месяцев после отравления британские прокуроры обвинили обоих мужчин в том, что они принесли нервно-паралитическое вещество в дом Скрипаля в Солсбери.

Ровно за год до отравления трое сотрудников Подразделения 29155 отправились в Великобританию, возможно, для пробной тренировки, сообщили два европейских чиновника. Одним из них был Мишкин. Второй человек использовал псевдоним Сергей Павлов. Сотрудники разведки считают, что третий оперативник, который использовал псевдоним Сергей Федотов, курировал миссию.

Вскоре официальные лица установили, что двое из этих офицеров — Федотов и Павлов — были частью команды, которая пыталась отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году. Команда дважды пыталась убить Гебрева: один раз в Софии, а через месяц - в его доме на Черном море.

Выступая перед журналистами в феврале на конференции по безопасности в Мюнхене, глава МИ-6 Алекс Янгер высказался о растущей российской угрозе и намекнул на координацию, не упоминая конкретное подразделение.

"Вы можете видеть, что существует согласованная программа действий - и, да, в ней часто участвуют одни и те же люди", - сказал Янгер, указывая конкретно на отравление Скрипаля и попытку переворота в Черногории.

"Мы оцениваем постоянную угрозу со стороны ГРУ и других российских спецслужб, и к очень многому нет доступа", - добавил он.

По информации издания, в 2006 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, узаконивший целенаправленные убийства за границей. В том же году группа российских убийц использовала радиоактивный изотоп для убийства Александра Литвиненко, еще одного бывшего российского шпиона, в Лондоне.

По словам чиновников, подразделение 29155 - не единственная группа, уполномоченная проводить такие операции. Британские власти приписывают убийство Литвиненко Федеральной службе безопасности, разведывательному агентству, которое часто конкурирует с ГРУ.

Хотя о самом подразделении 29155 мало что известно, в публичных российских записях есть подсказки, указывающие на связь с более широкой гибридной стратегией Кремля, отмечает автор статьи.

В директиве Минобороны России 2012 года были назначены бонусы трем подразделениям за "особые достижения в военной службе". Одним из них было подразделение 29155. Другое — подразделение 74455, которое участвовало во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Третьим было подразделение 99450, офицеры которого, как считается, участвовали в аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Бывший офицер ГРУ, который знаком с работой подразделения 29155 сказал, что оно специализируется на подготовке "отвлекающих" миссий "в группах или индивидуально - взрывы, убийства, что угодно".

"Они были серьезными парнями, которые служили там. Это были офицеры, которые работали под прикрытием и как международные агенты", - сказал отставной офицер.

Представители европейской безопасности также озадачены очевидной неряшливостью в операциях подразделения. Так, Скрипаль пережил попытку отравления, как и Гебрев. Попытка государственного переворота в Черногории привлекла огромное внимание, но в конечном итоге не удалась. Представители службы безопасности говорят, что им еще предстоит обнаружить другие, более успешные операции подразделения.

Трудно понять, беспокоит ли это Кремль.

"Такая разведывательная операция стала частью психологической войны. Дело не в том, что они стали намного агрессивнее. Они хотят, чтобы их почувствовали. Это часть игры", - заявил бывший глава разведки в Эстонии Ээрик-Ниилес Кросс.

Как сообщал УНН, основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на почты сотрудников.