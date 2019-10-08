Західна розвідка виявила секретний підрозділ РФ із дестабілізації Європи

Так, повідомляється, що група, відома як Підрозділ 29155, діяла принаймні десять років, але західні чиновники виявили її зовсім нещодавно. Співробітники розвідки у чотирьох західних країнах заявили, що неясно, як часто підрозділ мобілізується, і попереджають, що неможливо знати, коли і де будуть діяти його оперативники, пише видання.

"Я думаю, що ми забули, наскільки органічно безжальними можуть бути росіяни", - сказав колишній офіцер військової розвідки та колишній військовий аташе в посольстві США в Москві Пітер Цвак, заявивши, водночас, що не знає про існування підрозділу.

У текстовому повідомленні, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков направив питання про підрозділ до Міністерства оборони Росії, повідомляє видання.

Підрозділ, який, за даними видання, базується у штаб-квартирі 161-го навчального центру спеціального призначення у східній частині Москви, перебуває в ієрархії командування військового розвідувального управління Росії, широко відомого як ГРУ.

Повідомляється, що офіцери з підрозділу 29155 виконують завдання в європейських країнах. Деякі з них є "заслуженими ветеранами" найкривавіших воєн Росії, в тому числі в Афганістані, Чечні та Україні. Операції підрозділу настільки секретні, згідно з оцінками західних спецслужб, що про його існування, швидше за все, невідомо навіть іншим оперативникам ГРУ.

"Цей підрозділ ГРУ був активним протягом багатьох років по всій Європі", - сказав один з представників європейської служби безпеки, спілкуючись на умовах анонімності.

"Було дивно, що росіяни, ГРУ, цей підрозділ, не соромилися йти вперед і здійснювати цю вкрай злісну діяльність у дружніх країнах. Це був шок", - сказало джерело.

Тією чи іншою мірою кожна з операцій, пов'язаних із підрозділом, привернула увагу громадськості, хоча владі потрібен час, щоб підтвердити, що вони пов'язані між собою. Західні спецслужби вперше виявили цей підрозділ після невдалого державного перевороту в Чорногорії у 2016 році, в ході якого два співробітники підрозділу організували змову з метою вбити прем'єр-міністра країни та захопити будівлю парламенту.

Але чиновники почали усвідомлювати конкретну програму руйнування підрозділу тільки після отруєння в березні 2018 року колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля.

Отруєння призвело до геополітичного протистояння: понад 20 країн, включно зі Сполученими Штатами, вислали 150 російських дипломатів у знак солідарності з Великою Британією.

В кінцевому підсумку британська влада викрила двох підозрюваних, які були впізнані як Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Через шість місяців після отруєння британські прокурори звинуватили обох чоловіків в тому, що вони принесли нервово-паралітичну речовину в будинок Скрипаля в Солсбері.

Рівно за рік до отруєння троє співробітників Підрозділу 29155 вирушили до Великої Британії, можливо, для пробного тренування, повідомили два європейські чиновники. Одним з них був Мишкін. Друга людина використовувала псевдонім Сергій Павлов. Співробітники розвідки вважають, що третій оперативник, який використовував псевдонім Сергій Федотов, курирував місію.

Незабаром офіційні особи встановили, що двоє з цих офіцерів - Федотов і Павлов - були частиною команди, яка намагалася отруїти болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015 році. Команда двічі намагалася вбити Гебрева: один раз у Софії, а через місяць - в його будинку на Чорному морі.

Виступаючи перед журналістами у лютому на конференції з безпеки у Мюнхені, глава МІ-6 Алекс Янгер висловився про російську загрозу, що зростає, і натякнув на координацію, не згадуючи конкретний підрозділ.

"Ви можете бачити, що існує узгоджена програма дій - і, так, у ній часто беруть участь одні й ті ж люди", - сказав Янгер, вказуючи конкретно на отруєння Скрипаля та спробу перевороту в Чорногорії.

"Ми оцінюємо постійну загрозу з боку ГРУ та інших російських спецслужб, і до дуже багато чого немає доступу", - додав він.

За інформацією видання, у 2006 році президент РФ Володимир Путін підписав закон, який узаконив цілеспрямовані вбивства за кордоном. У тому ж році група російських вбивць використовувала радіоактивний ізотоп для вбивства Олександра Литвиненка, ще одного колишнього російського шпигуна, в Лондоні.

За словами чиновників, підрозділ 29155 - не єдина група, уповноважена проводити такі операції. Британська влада приписує вбивство Литвиненка Федеральній службі безпеки, розвідувальному агентству, яке часто конкурує з ГРУ.

Хоча про сам підрозділ 29155 мало що відомо, у публічних російських записах є підказки, які вказують на зв'язок з більш широкою гібридною стратегією Кремля, зазначає автор статті.

У директиві Міноборони Росії 2012 року було призначено бонуси трьом підрозділам за "особливі досягнення у військовій службі". Одним з них був підрозділ 29155. Інше - підрозділ 74455, яке брало участь у втручанні в вибори в США 2016 року. Третім був підрозділ 99450, офіцери якого, як вважається, брали участь в анексії Кримського півострова у 2014 році.

Колишній офіцер ГРУ, який знайомий з роботою підрозділу 29155 сказав, що воно спеціалізується на підготовці "відволікальних" місій" у групах або індивідуально - вибухи, вбивства, що завгодно".

"Вони були серйозними хлопцями, які служили там. Це були офіцери, які працювали під прикриттям і як міжнародні агенти", - сказав відставний офіцер.

Представники європейської безпеки також збентежені очевидною неохайністю в операціях підрозділу. Так, Скрипаль пережив спробу отруєння, як і Гебрев. Спроба державного перевороту в Чорногорії привернула величезну увагу, але в кінцевому підсумку не вдалася. Представники служби безпеки кажуть, що їм ще належить виявити інші, більш успішні операції підрозділу.

Важко зрозуміти, чи непокоїть це Кремль.

"Така розвідувальна операція стала частиною психологічної війни. Справа не в тому, що вони стали набагато агресивнішими. Вони хочуть, щоб їх відчули. Це частина гри", - заявив колишній глава розвідки в Естонії Еерик-Ніілес Кросс.

Як повідомляв УНН, засновник Bellingcat звинуватив РФ у кібератаках на пошти співробітників.