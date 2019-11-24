В Испании задержали украинца и россиянина, которые могут быть причастны к событиям в Каталонии

У полиции есть сведения о том, что задержанные могут быть связаны с попыткой российских шпионов повлиять на политическую ситуацию в Каталонии.

Само задержание произошло еще 4 октября. Россиянина и украинца задержали в связи с тем, что в их машине испанские правоохранители нашли гранату М-75 в "идеальном состоянии".

На заседаниях Национального суда Испании, который рассматривает их дело, стало известно, что граждане РФ и Украины имеют отношение к российской разведке, а именно к предполагаемому сотруднику ГРУ Денису Сергееву, который работает под именем Сергей Федотов. Исследовательская группа Bellingcat называла его третьим участником отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Офицеры ГРУ РФ могли также отравить болгарского предпринимателя, который поставлял оружие в Украину.

Напомним, испанские правоохранительные органы расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытке Каталонии выйти из состава страны.

Судья Высокого суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал закрытое расследование возможного вмешательства России, его поручили Главному информационному управлению Нацполиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

Так, следствие должно установить, причастен так называемый Подразделение 29155 - группа агентов из Главного разведывательного управления (ГРУ) России - к дестабилизации Каталонии в 2017 году, когда регион попытался выйти из состава Испании в одностороннем порядке.