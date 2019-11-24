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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42100 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108531 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100447 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107757 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118459 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147710 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148253 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Испании задержали украинца и россиянина, которые могут быть причастны к событиям в Каталонии

В Испании задержали украинца и россиянина, которые могут быть причастны к событиям в Каталонии

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В городе Жирона (Испания) задержали гражданина Украины, который вместе с россиянином направлялся во Францию на автомобиле Mercedes с белорусской регистрацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Mundo.

У полиции есть сведения о том, что задержанные могут быть связаны с попыткой российских шпионов повлиять на политическую ситуацию в Каталонии.

Само задержание произошло еще 4 октября. Россиянина и украинца задержали в связи с тем, что в их машине испанские правоохранители нашли гранату М-75 в "идеальном состоянии".

На заседаниях Национального суда Испании, который рассматривает их дело, стало известно, что граждане РФ и Украины имеют отношение к российской разведке, а именно к предполагаемому сотруднику ГРУ Денису Сергееву, который работает под именем Сергей Федотов. Исследовательская группа Bellingcat называла его третьим участником отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Офицеры ГРУ РФ могли также отравить болгарского предпринимателя, который поставлял оружие в Украину.

Напомним, испанские правоохранительные органы расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытке Каталонии выйти из состава страны.

Судья Высокого суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал закрытое расследование возможного вмешательства России, его поручили Главному информационному управлению Нацполиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

Так, следствие должно установить, причастен так называемый Подразделение 29155 - группа агентов из Главного разведывательного управления (ГРУ) России - к дестабилизации Каталонии в 2017 году, когда регион попытался выйти из состава Испании в одностороннем порядке.

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