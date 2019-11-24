В Іспанії затримали українця і росіянина, які можуть бути причетні до подій в Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У місті Жирона (Іспанія) затримали громадянина України, який разом з росіянином прямував до Франції на автомобілі Mercedes з білоруською реєстрацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Mundo.
У поліції є відомості про те, що затримані можуть бути пов'язані зі спробою російських шпигунів вплинути на політичну ситуацію в Каталонії.
Саме затримання відбулося ще 4 жовтня. Росіянина і українця затримали в зв'язку з тим, що в їх машині іспанські правоохоронці знайшли гранату М-75 в "ідеальному стані".
На засіданнях Національного суду Іспанії, який розглядає їхню справу, стало відомо, що громадяни РФ і України мають відношення до російської розвідки, а саме до імовірного співробітника ГРУ Дениса Сергєєва, який працює під ім'ям Сергій Федотов. Дослідницька група Bellingcat називала його третім учасником отруєння в британському Солсбері ексофіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Офіцери ГРУ РФ могли також отруїти болгарського підприємця, який постачав зброю в Україну.
Нагадаємо, іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни.
Суддя Високого суду Іспанії Мануель Гарсія-Кастельйон почав закрите розслідування можливого втручання Росії, його доручили Головному інформаційному управлінню Нацполіції, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.
Так, слідство має встановити, чи причетний так званий Підрозділ 29155 — група агентів з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії — до дестабілізації Каталонії у 2017 році, коли регіон спробував вийти зі складу Іспанії в односторонньому порядку.