В Іспанії розслідують вплив Росії на дестабілізацію Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на El País.
За словами співрозмовників видання, суддя Високого суду Іспанії Мануель Гарсія-Кастельйон почав закрите розслідування можливого втручання Росії, його доручили Головному інформаційному управлінню Нацполіції, яке спеціалізується на боротьбі з тероризмом.
Так, слідство має встановити, чи причетний так званий Підрозділ 29155 — група агентів з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії — до дестабілізації Каталонії у 2017 році, коли регіон спробував вийти зі складу Іспанії в односторонньому порядку.
Нагадаємо, у Барселоні сотні тисяч людей вийшли підтримати лідерів руху за незалежність.