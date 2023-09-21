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“Бавовна” в Оленівці: росіяни втратили вузол зв’язку — Андрющенко

Київ • УНН

 • 260727 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. В тимчасово окупованій Оленівці, що під Донецьком, прогриміла “бавовна”. За даними Петра Андрющенка росіяни втратили вузол зв’язку, передає УНН.

Цитата

“В Оленівці (да-да, та сама) під Донецьком знешкоджено вузол зв’язку. У тому числі — мобільного зв’язку окупантів. Тепер з мобільним інтернетом в окупанта стало „очень не очень“. Русня, хлебало? Як тепер корегуватися по лінії фронту будете? Хороша новина”, — резюмував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Деталі

На підтвердження інформації про знищення російського пункту зв’язку Андрющенко виклав світлини.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя системно стежить за ситуацією на Донеччині. Раніше Андрющенко повідомляв, що через Маріуполь в напрямку Новоазовська Донецької області зафіксували переміщення понад 20 вантажівок з особовим складом ворога.

Українські Національні Новини

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