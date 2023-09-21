"Хлопок" в Еленовке: россияне потеряли узел связи - Андрющенко

Цитата

“В Еленовке (да-да, та самая) под Донецком обезврежен узел связи. В том числе — мобильной связи оккупантов. Теперь с мобильным интернетом у оккупанта стало „очень не очень“. Русня, хлебало? Как теперь корректироваться по линии фронта будете? Хорошая новость”, — резюмировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Детали

В подтверждение информации об уничтожении российского пункта связи Андрющенко выложил фотографии.



Напомним

Советник мэра Мариуполя системно следит за ситуацией в Донецкой области. Ранее Андрющенко сообщал, что через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага.