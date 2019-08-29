Баканова звільнили з посади заступника голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Баканова з посади заступника Голови Служби безпеки України. Про це передає УНН із посиланням на указ Глави держави №635/2019.
"Звільнити Баканова Івана Геннадійовича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.
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Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду голови Служби безпеки України Івана Баканова.