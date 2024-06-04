Байден сьогодні може підписати указ про обмеження імміграції - ЗМІ

Очікується, що президент США Джо Байден вже у вівторок видасть новий радикальний указ, спрямований на обмеження прибуття мігрантів на кордон США та Мексики, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними CBS, відповідно до запланованого наказу американські чиновники зможуть швидко депортувати мігрантів, які в'їжджають до США нелегально, без опрацювання їхніх прохань про надання притулку, щойно буде досягнуто порогу за кількістю на день.

Це, своєю чергою, дозволить прикордонникам обмежити кількість мігрантів, що прибувають, повідомили CBS, американському партнерові BBC, три неназвані джерела, поінформовані про очікуваний наказ.

CBS – американський партнер BBC – та інші американські новинні агентства повідомили, що Байден обмірковує використання закону 1952 року, який дозволяє обмежити доступ до американської системи надання притулку.

Закон, відомий як 212(f), дозволяє президенту США "зупиняти в'їзд" іноземців, якщо їхній приїзд "завдає шкоди інтересам" країни.

Ця ж постанова використовувалася адміністрацією Трампа для заборони імміграції та поїздок з кількох переважно мусульманських країн, а також для заборони мігрантам надавати притулок, якщо їх затримали під час незаконного перетину кордону в США, що провокувало звинувачення в расизмі.

Очікується, що обробку заяв про надання притулку в пунктах в'їзду буде продовжено відповідно до наказу. Близько 1500 прохачів притулку проходять процедуру на офіційних контрольно-пропускних пунктах щодня, переважно після призначення зустрічі за допомогою програми митниці та прикордонного контролю (CBP), відомого як CBP One.

Очікувалося, що мери кількох прикордонних міст, включаючи Браунсвіл і Едінбург, обидва в Техасі, будуть у Вашингтоні для виступу президента.

Повідомляється, що законодавці-демократи також поінформувані про цей план.

Однак ця пропозиція, швидше за все, буде оскаржена в суді або захисниками імміграції, або штатами, очолюваними республіканцями, пише видання.

Представник Білого дому повідомив виданню у п'ятницю, що остаточних рішень щодо можливих дій виконавчої влади не було ухвалено.

У своїй заяві представник Білого дому зазначив, що двопартійна угода щодо безпеки кордонів провалилася на початку цього року через протидію республіканців у Конгресі США.

"Хоча республіканці в Конгресі вирішили стати на шлях додаткового контролю за дотриманням кордонів, президент Байден не припинить боротьбу за надання ресурсів, які необхідні прикордонникам та міграційникам для забезпечення безпеки нашого кордону", - сказав представник.

"Як ми вже говорили раніше, адміністрація продовжує вивчати низку варіантів політики, і ми, як і раніше, віддані вжиттю заходів щодо вирішення проблеми нашої зламаної імміграційної системи", - додав представник.

Республіканці розкритикували план Байдена по кордону як прийом у рік виборів і заявили, що в США вже існують закони для запобігання нелегальній імміграції, але вони не дотримуються належним чином президентом-демократом.

Доповнення

За час правління президента США Джо Байдена понад 6,4 мільйонів мігрантів було зупинено від нелегального в'їзду до США. Це рекордний показник, який зробив його політично вразливим під час його виборчої кампанії за переобрання.

Однак цього року кількість мігрантів, що прибувають, різко скоротилася, хоча експерти вважають, що ця тенденція навряд чи буде стійкою.

Зниження кількості мігрантів, які перетинають кордон із США, відбувається, як зазначається, у політично скрутний момент для президента Байдена. Опитування свідчать, що імміграція є основною проблемою для багатьох виборців на президентських виборах у листопаді.

Опитування Gallup, проведене наприкінці квітня, показало, що 27% американців вважають імміграцію найважливішою проблемою, що стоїть перед країною, і перевершує економіку та інфляцію.

Окреме опитування, проведене в березні Associated Press та Центром досліджень зі зв'язків із громадськістю NORC, показало, що дві третини американців зараз не схвалюють дії Байдена щодо кордону, зокрема близько 40% виборців-демократів.