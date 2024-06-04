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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 13:20  •  5811 просмотра

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Ожидается, что президент Байден издаст новый указ, разрешающий быструю депортацию мигрантов, незаконно въезжающих в США, без рассмотрения их просьб о предоставлении убежища, как только будет достигнут дневной порог, направленный на ограничение прибытия мигрантов на американо-мексиканскую границу.

Ожидается, что президент США Джо Байден уже во вторник издаст новый радикальный указ, направленный на ограничение прибытия мигрантов на границу США и Мексики, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным CBS, согласно запланированному приказу американские чиновники смогут быстро депортировать мигрантов, въезжающих в США нелегально, без обработки их просьб о предоставлении убежища, как только будет достигнут порог по количеству в день.

Это, в свою очередь, позволит пограничникам ограничить количество прибывающих мигрантов, сообщили CBS, американскому партнеру BBC, три неназванных источника, информированных об ожидаемом приказе.

CBS - американский партнер BBC – и другие американские новостные агентства сообщили, что Байден обдумывает использование закона 1952 года, который позволяет ограничить доступ к американской системе предоставления убежища.

Закон, известный как 212(f), позволяет президенту США "останавливать въезд" иностранцев, если их прибытие "наносит ущерб интересам" страны.

Это же постановление использовалось администрацией Трампа для запрета иммиграции и поездок из нескольких преимущественно мусульманских стран, а также для запрета мигрантам предоставлять убежище, если их задержали во время незаконного пересечения границы в США, что провоцировало обвинения в расизме.

Ожидается, что обработка заявлений о предоставлении убежища в пунктах въезда будет продолжена в соответствии с приказом. Около 1500 просителей убежища проходят процедуру на официальных контрольно-пропускных пунктах каждый день, в основном после назначения встречи в рамках программы таможни и пограничного контроля (CBP), известной как CBP One.

Ожидалось, что мэры нескольких приграничных городов, включая Браунсвилл и Эдинбург, оба в Техасе, будут в Вашингтоне для выступления президента.

Сообщается, что законодатели-демократы также проинформированы об этом плане.

Однако это предложение, скорее всего, будет обжаловано в суде либо защитниками иммиграции, либо штатами, возглавляемыми республиканцами, пишет издание.

Представитель Белого дома сообщил изданию в пятницу, что окончательных решений относительно возможных действий исполнительной власти не было принято.

В своем заявлении представитель Белого дома отметил, что двухпартийное соглашение о безопасности границ провалилось в начале этого года из-за противодействия республиканцев в Конгрессе США.

"Хотя республиканцы в Конгрессе решили встать на путь дополнительного контроля за соблюдением границ, президент Байден не прекратит борьбу за предоставление ресурсов, которые необходимы пограничникам и миграционщикам для обеспечения безопасности нашей границы", - сказал представитель.

"Как мы уже говорили ранее, администрация продолжает изучать ряд вариантов политики, и мы по-прежнему привержены принятию мер по решению проблемы нашей сломанной иммиграционной системы", - добавил представитель.

Республиканцы раскритиковали план Байдена по границе как прием в год выборов и заявили, что в США уже существуют законы для предотвращения нелегальной иммиграции, но они не соблюдаются должным образом президентом-демократом.

Дополнение

За время правления президента США Джо Байдена более 6,4 миллионов мигрантов было остановлено от нелегального въезда в США. Это рекорд, который сделал его политически уязвимым во время его избирательной кампании по переизбранию.

Однако в этом году количество прибывающих мигрантов резко сократилось, хотя эксперты считают, что эта тенденция вряд ли будет устойчивой.

Снижение количества мигрантов, пересекающих границу с США, происходит, как отмечается, в политически трудный момент для президента Байдена. опросы показывают, что иммиграция является серьезной проблемой для многих избирателей на ноябрьских президентских выборах.

Опрос Gallup, проведенный в конце апреля, показал, что 27% американцев считают иммиграцию самой важной проблемой, стоящей перед страной, что превосходит экономику и инфляцию.

Отдельный опрос, проведенный в марте Associated Press и Центром исследований по связям с общественностью NORC, показал, что две трети американцев в настоящее время не одобряют действия Байдена в отношении границы, в том числе около 40% избирателей-демократов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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