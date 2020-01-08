Авіакатастрофа в Ірані: на Ратуші у Львові приспустили прапор

КИЇВ. 8 січня. УНН. Львів співчуває усім, хто втратив рідних у катастрофі літака МАУ в Ірані. У знак жалоби на Ратуші приспущено національний стяг. Також, попри святкові дні, Львівська міська рада просить усіх з розумінням поставитись до ситуації та утриматись від гучних заходів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".