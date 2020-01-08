Авиакатастрофа в Иране: на Ратуше во Львове приспустили флаг

КИЕВ. 8 января. УНН. Львов сочувствует всем, кто потерял родных в катастрофе самолета МАУ в Иране. В знак траура на Ратуше приспущен национальный флаг. Также, несмотря на праздничные дни, Львовский городской совет просит всех с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от громких мероприятий, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".