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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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Безпілотний літальний апарат

Атака дронів по Харкову: дві людини постраждало, горіли будинки та авто

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Вночі 6 травня Харків зазнав масованої атаки дронів, зафіксовано 17 влучань у чотирьох районах міста. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль та будівлю ресторану, є двоє постраждалих.

Атака дронів по Харкову: дві людини постраждало, горіли будинки та авто

Під час масованої атаки ворожих бойових дронів по Харкову вночі 6 травня було зафіксовано 17 влучань. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під ударами були чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

Наразі відомо про двох постраждалих

- розповів Терехов

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У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Шевченківському районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.

За інформацією Синєгубова, у Холодногірському районі було зафіксовано падіння ворожого дрону, внаслідок чого спалахнув автомобіль, а внаслідок влучання безпілотника в землю було пошкоджено житловий будинок.

Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану. Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання

- констатував голова Харківської ОВА.

За його словами, наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо

У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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