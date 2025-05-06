Атака дронів по Харкову: дві людини постраждало, горіли будинки та авто
Київ • УНН
Вночі 6 травня Харків зазнав масованої атаки дронів, зафіксовано 17 влучань у чотирьох районах міста. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль та будівлю ресторану, є двоє постраждалих.
Під час масованої атаки ворожих бойових дронів по Харкову вночі 6 травня було зафіксовано 17 влучань. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, під ударами були чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.
Наразі відомо про двох постраждалих
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У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Шевченківському районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.
За інформацією Синєгубова, у Холодногірському районі було зафіксовано падіння ворожого дрону, внаслідок чого спалахнув автомобіль, а внаслідок влучання безпілотника в землю було пошкоджено житловий будинок.
Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану. Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання
За його словами, наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо
У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок.
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