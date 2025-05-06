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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов по Харькову: два человека пострадали, горели дома и авто

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Ночью 6 мая Харьков подвергся массированной атаке дронов, зафиксировано 17 попаданий в четырех районах города. Повреждены жилые дома, автомобиль и здание ресторана, есть двое пострадавших.

Атака дронов по Харькову: два человека пострадали, горели дома и авто

Во время массированной атаки вражеских боевых дронов по Харькову ночью 6 мая было зафиксировано 17 попаданий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

Сейчас известно о двух пострадавших

- рассказал Терехов

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В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе города в результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.

По информации Синегубова, в Холодногорском районе было зафиксировано падение вражеского дрона, в результате чего загорелся автомобиль, а в результате попадания беспилотника в землю был поврежден жилой дом.

Киевский район. В результате удара БпЛА горит здание ресторана. Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание

- констатировал председатель Харьковской ОВА.

По его словам, в настоящее время профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов. Предварительно, без пострадавших.

Напомним

В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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