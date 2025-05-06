Атака дронов по Харькову: два человека пострадали, горели дома и авто
Киев • УНН
Ночью 6 мая Харьков подвергся массированной атаке дронов, зафиксировано 17 попаданий в четырех районах города. Повреждены жилые дома, автомобиль и здание ресторана, есть двое пострадавших.
Во время массированной атаки вражеских боевых дронов по Харькову ночью 6 мая было зафиксировано 17 попаданий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.
Сейчас известно о двух пострадавших
Трамп ждет сотрудничества с Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной05.05.25, 19:56 • 8330 просмотров
В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе города в результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.
По информации Синегубова, в Холодногорском районе было зафиксировано падение вражеского дрона, в результате чего загорелся автомобиль, а в результате попадания беспилотника в землю был поврежден жилой дом.
Киевский район. В результате удара БпЛА горит здание ресторана. Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание
По его словам, в настоящее время профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов. Предварительно, без пострадавших.
Напомним
В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом.
Из ликвидированного пункта управления БПЛА в Тёткино оккупанты атаковали Сумскую область - ЦПД 05.05.25, 20:17 • 9356 просмотров