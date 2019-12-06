Арахамія розповів, про що говорили голови фракцій на закритій зустрічі з Разумковим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що сьогодні зранку, 6 грудня, голова українського парламенту Дмитро Разумков збирав всіх голів фракції для обговорення ризиків під час нормандської зустрічі. Про це він розповів у етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Сьогодні, 8 година ранку, в кабінеті голови Верховної Ради України збір всіх голів фракцій, з паном Єрмаком, який є одним з основних помічників по міжнародних переговорах. І чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, яка наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Бо як сказав наш Президент, не все можна сказати на камери перед переговорами (говорить про нормандську зустріч — ред.)”, — зазначив Арахамія.
Нагадаємо, Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Президент України Володимир Зеленський має аргументи, які стануть зброєю під час “нормандської зустрічі”, проте, не розголошує їх.
Раніше Арахамія порівняв “нормандську зустріч” із грою у футбол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що у політичному світі не любить бути “між” кимось
Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія чекає від “нормандського саміту” додаткових домовленостей — Лавров