Арахамія не виключає, що в середу відбудеться позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання в середу, 15 квітня. Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія у коментарі журналістам перед початком засіданням фракції, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми сьогодні якийсь формат намалюємо, тоді ми можемо, щоб люди не роз’їжджались перед Пасхою, зробити післязавтра засідання (у середу – ред.), а потім відпустити людей на свята. Якщо ми сьогодні не приймемо ніякого рішення, то не будемо цього робити – люди підуть на Пасху", - повідомив Арахамія.
Він зазначив, що завдяки карантину наразі можна онлайн збирати комітети.
Нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила "бюджет надзвичайної ситуації".