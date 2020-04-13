Арахамія не виключає, що в середу відбудеться позачергове засідання ВР

"Якщо ми сьогодні якийсь формат намалюємо, тоді ми можемо, щоб люди не роз’їжджались перед Пасхою, зробити післязавтра засідання (у середу – ред.), а потім відпустити людей на свята. Якщо ми сьогодні не приймемо ніякого рішення, то не будемо цього робити – люди підуть на Пасху", - повідомив Арахамія.

Він зазначив, що завдяки карантину наразі можна онлайн збирати комітети.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила "бюджет надзвичайної ситуації".