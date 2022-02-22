Анджей Дуда у телефонній розмові запевнив Володимира Зеленського в цілковитій підтримці України з боку Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Президента України Володимира Зеленського в цілковитій підтримці України з боку Польщі від російської агресії та підтримки суверенітету держави. Про це глава Польщі повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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“Щойно говорив з Президентом України. Я запевнив, що Україна має цілковиту понадпартійну підтримку Польщі в боротьбі з агресією Кремля. І що непорушність кордонів для нас є однією з фундаментальних норм міжнародного права. А стосовно Росії? Суворі санкції ЄС і НАТО!”,- заявив Дуда на своїй сторінці у Twitter.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.
Нагадаємо
Туреччина засудила дії Росії щодо визнання незалежності Л/ДНР.