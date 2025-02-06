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60 тис. росіян були б на найскладніших напрямках в Україні, якби не Курська операція - Зеленський

60 тис. росіян були б на найскладніших напрямках в Україні, якби не Курська операція - Зеленський

Київ • УНН

 • 38616 перегляди

Зеленський розповів про результати піврічної Курської операції та її стратегічне значення. Президент відзначив нагородами учасників операції та вручив українські паспорти двом іноземним бійцям.

Курська операція відтягнула сильні російські підрозділи на територію рф. Інакше, ці 60 тис. окупантів додалися б проти українських воїнів на найскладніших напрямках. Про це заявив Президент Володимир Зеленський та відзначив нагородами воїнів, які беруть участь у операції та вручив два паспорти громадян України іноземцям, які захищають країну, передає УНН.

Найбільшою цінністю (Курської операції – ред.)  є фундаментальні висновки. Це наші українські міста: Суми, Харків. Це міста куди російській армії наказали знову вдертися, але вони не змогли й не змогли перетворити нашу землю на буферну зону. Натомість війна почала повертатися додому в росію максимально відчутно й очевидно 

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома.

Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу "мир завдяки силі" 

- заявив Зеленський.

Курська операція може стати важливою частиною переговорного процесу - Зеленський 05.02.25, 18:59 • 25497 переглядiв

Президент наголосив, що пів року українці діють на Курщині.

Пів року туди відтягнуті сильні російські підрозділи, завдяки чому послаблений тиск на фронті в Україні. Інакше 60 тис. окупантів додались б проти нас на найскладніших сьогоднішніх напрямках. Нам вдалося поповнити обмінний фонд. Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. Й навіть після того, як путін залучив Північну Корею до війни у Європі, наші хлопці тримають позиції та реалізовують наші українські національні інтереси 

- сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський подякував бійцям і командирам із 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, також 36-й бригаді, підрозділам 17-ї та 47-ї бригад.

Не забуваючи про наших воїнів територіальної оборони – це підрозділи 129-ї бригади ТрО. Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо – усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості 

- заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський відзначив державними нагородами воїнів, які беруть участь у Курській операції.

Президент також вручив паспорти громадянина України іноземцям, які б’ються за незалежність держави нарівні з українцями, – воїнам із білорусі та росії.

Пів року Курської операції: втративши майже 40 тис. у живій силі, рф вимушена просити допомогу у КНДР06.02.25, 09:36 • 108360 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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