60 тис. росіян були б на найскладніших напрямках в Україні, якби не Курська операція - Зеленський

Курська операція відтягнула сильні російські підрозділи на територію рф. Інакше, ці 60 тис. окупантів додалися б проти українських воїнів на найскладніших напрямках. Про це заявив Президент Володимир Зеленський та відзначив нагородами воїнів, які беруть участь у операції та вручив два паспорти громадян України іноземцям, які захищають країну, передає УНН.

Найбільшою цінністю (Курської операції – ред.) є фундаментальні висновки. Це наші українські міста: Суми, Харків. Це міста куди російській армії наказали знову вдертися, але вони не змогли й не змогли перетворити нашу землю на буферну зону. Натомість війна почала повертатися додому в росію максимально відчутно й очевидно - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома.

Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу "мир завдяки силі" - заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що пів року українці діють на Курщині.

Пів року туди відтягнуті сильні російські підрозділи, завдяки чому послаблений тиск на фронті в Україні. Інакше 60 тис. окупантів додались б проти нас на найскладніших сьогоднішніх напрямках. Нам вдалося поповнити обмінний фонд. Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. Й навіть після того, як путін залучив Північну Корею до війни у Європі, наші хлопці тримають позиції та реалізовують наші українські національні інтереси - сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський подякував бійцям і командирам із 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, також 36-й бригаді, підрозділам 17-ї та 47-ї бригад.

Не забуваючи про наших воїнів територіальної оборони – це підрозділи 129-ї бригади ТрО. Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо – усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості - заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський відзначив державними нагородами воїнів, які беруть участь у Курській операції.

Президент також вручив паспорти громадянина України іноземцям, які б’ються за незалежність держави нарівні з українцями, – воїнам із білорусі та росії.

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