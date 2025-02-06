60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский

ukenru
Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
15:28 • 3554 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
12:08 • 71354 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
11:48 • 91563 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
11:04 • 100681 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 105096 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 107640 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 105080 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 118826 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125044 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 126090 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

6 февраля, 05:31 • 67805 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 118106 просмотра
Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

10:12 • 38234 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 64421 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

12:32 • 75846 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 118106 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 144798 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 159408 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 164480 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 190987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

14:59 • 12880 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

12:32 • 75846 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 64421 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 119440 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 117652 просмотра
Актуальное
60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский

60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3469 просмотра

Read in English

Зеленский рассказал о результатах полугодовой Курской операции и ее стратегическом значении. Президент отметил наградами участников операции и вручил украинские паспорта двум иностранным бойцам.

Курская операция оттянула сильные российские подразделения на территорию рф. Иначе, эти 60 тыс. оккупантов добавились бы против украинских воинов на самых сложных направлениях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и отметил наградами воинов, участвующих в операции и вручил два паспорта граждан Украины иностранцам, которые защищают страну, передает УНН.

Наибольшей ценностью (Курской операции - ред.)  являются фундаментальные выводы. Это наши украинские города: Сумы, Харьков. Это города, куда российской армии приказали снова вторгнуться, но они не смогли и не смогли превратить нашу землю в буферную зону. Зато война начала возвращаться домой в Россию максимально ощутимо и очевидно 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что агрессора и преступника можно и нужно бить у него дома.

Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране, для защиты жизни в целом в Европе. Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир через силу" 

- заявил Зеленский.

Курская операция может стать важной частью переговорного процесса - Зеленский05.02.25, 18:59 • 22864 просмотра

Президент подчеркнул, что полгода украинцы действуют на Курщине.

Полгода туда оттянуты сильные российские подразделения, благодаря чему ослаблено давление на фронте в Украине. Иначе 60 тыс. оккупантов добавились бы против нас на самых сложных сегодняшних направлениях. Нам удалось пополнить обменный фонд. Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции и реализуют наши украинские национальные интересы 

- сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский поблагодарил бойцов и командиров из 80-й, 82-й, 95-й, 22-й, 61-й бригад, также 36-й бригаде, подразделениям 17-й и 47-й бригад.

Не забывая о наших воинах территориальной обороны - это подразделения 129-й бригады ТрО. Хочу поблагодарить всех воинов Сил специальных операций, воинов СБУ, отдельно - весь состав МВД Украины, причастный к этой операции, который помогал в поддержании правопорядка на местности 

- заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил государственными наградами воинов, участвующих в Курской операции.

Президент также вручил паспорта гражданина Украины иностранцам, которые сражаются за независимость государства наравне с украинцами, - воинам из беларуси и россии.

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР06.02.25, 09:36 • 105039 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
sumyСумы
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы