60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский рассказал о результатах полугодовой Курской операции и ее стратегическом значении. Президент отметил наградами участников операции и вручил украинские паспорта двум иностранным бойцам.
Курская операция оттянула сильные российские подразделения на территорию рф. Иначе, эти 60 тыс. оккупантов добавились бы против украинских воинов на самых сложных направлениях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и отметил наградами воинов, участвующих в операции и вручил два паспорта граждан Украины иностранцам, которые защищают страну, передает УНН.
Наибольшей ценностью (Курской операции - ред.) являются фундаментальные выводы. Это наши украинские города: Сумы, Харьков. Это города, куда российской армии приказали снова вторгнуться, но они не смогли и не смогли превратить нашу землю в буферную зону. Зато война начала возвращаться домой в Россию максимально ощутимо и очевидно
Президент подчеркнул, что агрессора и преступника можно и нужно бить у него дома.
Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране, для защиты жизни в целом в Европе. Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир через силу"
Курская операция может стать важной частью переговорного процесса - Зеленский05.02.25, 18:59 • 22864 просмотра
Президент подчеркнул, что полгода украинцы действуют на Курщине.
Полгода туда оттянуты сильные российские подразделения, благодаря чему ослаблено давление на фронте в Украине. Иначе 60 тыс. оккупантов добавились бы против нас на самых сложных сегодняшних направлениях. Нам удалось пополнить обменный фонд. Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции и реализуют наши украинские национальные интересы
Кроме того, Зеленский поблагодарил бойцов и командиров из 80-й, 82-й, 95-й, 22-й, 61-й бригад, также 36-й бригаде, подразделениям 17-й и 47-й бригад.
Не забывая о наших воинах территориальной обороны - это подразделения 129-й бригады ТрО. Хочу поблагодарить всех воинов Сил специальных операций, воинов СБУ, отдельно - весь состав МВД Украины, причастный к этой операции, который помогал в поддержании правопорядка на местности
Кроме того, Зеленский отметил государственными наградами воинов, участвующих в Курской операции.
Президент также вручил паспорта гражданина Украины иностранцам, которые сражаются за независимость государства наравне с украинцами, - воинам из беларуси и россии.
Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР06.02.25, 09:36 • 105039 просмотров