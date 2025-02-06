60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский

Курская операция оттянула сильные российские подразделения на территорию рф. Иначе, эти 60 тыс. оккупантов добавились бы против украинских воинов на самых сложных направлениях. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и отметил наградами воинов, участвующих в операции и вручил два паспорта граждан Украины иностранцам, которые защищают страну, передает УНН.

Наибольшей ценностью (Курской операции - ред.) являются фундаментальные выводы. Это наши украинские города: Сумы, Харьков. Это города, куда российской армии приказали снова вторгнуться, но они не смогли и не смогли превратить нашу землю в буферную зону. Зато война начала возвращаться домой в Россию максимально ощутимо и очевидно

Президент подчеркнул, что агрессора и преступника можно и нужно бить у него дома.

Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране, для защиты жизни в целом в Европе. Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир через силу"

Курская операция может стать важной частью переговорного процесса - Зеленский

Президент подчеркнул, что полгода украинцы действуют на Курщине.

Полгода туда оттянуты сильные российские подразделения, благодаря чему ослаблено давление на фронте в Украине. Иначе 60 тыс. оккупантов добавились бы против нас на самых сложных сегодняшних направлениях. Нам удалось пополнить обменный фонд. Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции и реализуют наши украинские национальные интересы