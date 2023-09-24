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25 вересня: День коміксів, Всесвітній день фармацевта

25 вересня: День коміксів, Всесвітній день фармацевта

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні відзначається День коміксів. Подія присвячена літературно-художньому жанру, який до цього часу не втратив свої актуальності, і багато в чому вплинув на розвиток мультиплікації та кінематографу, пише УНН.

Помилково вважається, що перші комікси з’явилися у США. Насправді, батьківщина коміксів — Європа. У 1825 році було засновано The Glasgow Looking Glass — видання, що спеціалізувалось на даному жанрі.
Пізніше, у 1895 році, Річард Фелтон створив комікси з постійними персонажами.

А от у США перший комікс надрукували в 1892 році. І саме у цій країні цей жанр став культовим, а фанати коміксів створили свою своєрідну субкультуру.

25 вересня відзначається Всесвітній День фармацевта. Полія була офіційно запроваджена у 2009 році в Стамбулі під час установчої конференції Міжнародної фармацевтичної організації.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день мрій. Подія виникла за ініціативи американської письменниці, громадської діячки, експерта з корпоративної культури Озіоми Егвуонгву.

За підрахунками деяких дослідників, близько 50% думок дорослої людини становлять саме мрії.

Цікаво, що й нині є багато фахівців з психології, яка вважають, що мріяти шкідливо, а самі мрії називають проявом людських лінощів.

За церковним календарем 25 вересня — День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської.
Єфросинія виросла у християнській родині. Коли дівчині виповнилося 18 років, батько вирішив видати її заміж, та відправив до монастиря за благословенням.

Але Єфросинія вирішила присвяти своє життя служінню Господу. Вона прийняла чернечий постриг, і щоб, батько її не знайшов, пішла до чоловічого монастиря. Там вона назвалася Ізмарагдом, і з цим ім’ям прожила майже 40 років.

За переказом, безутішний батько неодноразово спілкувався з “ченцем Ізмарагдом”, але не упізнав у свою доньку.

Лише перед смертю “ченець” зізнався, що він Єфросинія.

Іменини 25 вересня святкують Єфросинія, Семен, Федір, Юліан

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