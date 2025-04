Снимают шуточные видео и запасаются продуктами: как канадцы переживают последствия сильнейшего снегопада

“Могут пройти дни, а может и недели, прежде чем регион Сент-Джонс вернется в нормальное состояние, однако, сегодня, некоторые предприятия открывают свои двери впервые, после того, как город был охвачен сильной метелью”, — пишет издание.

Так, со вторника, заправки, аптеки и продуктовые магазины разрешили открыть с 10:00 до 18:00, а местных жителей призвали запастись продуктами на несколько дней.

Ожидается, что уборка займет так много времени, что все школы в городе и пригороде останутся закрыты до конца недели.

На данный момент, более 400 военнослужащих помогают местным жителям с расчисткой дорог, помогают пожилым и больным жителям, нуждающимся в медицинской помощи, попасть в больницы и клиники.

“Чрезвычайное положение продолжается”, — сообщают в издании.

Однако, как долго оно продлится — вопрос, так как ряд ограничений еще не снят.

Некоторые канадцы вроде, как и не против подарков стихии, и даже построили себе настоящие иглу (ледяное жилище).

Напомним, что в Канаде выпало рекордное количество снега.

