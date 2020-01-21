Снимают шуточные видео и запасаются продуктами: как канадцы переживают последствия сильнейшего снегопада

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 18936 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 32824 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 48513 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 89003 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 150051 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 151282 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 208975 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199972 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 425381 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232028 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
50%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 29207 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 34243 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 31154 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 24804 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 13055 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 180367 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 166773 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 253503 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 425367 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 529085 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 88994 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 55489 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 53563 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 60016 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 90368 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Снимают шуточные видео и запасаются продуктами: как канадцы переживают последствия сильнейшего снегопада

Киев • УНН

 • 63591 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Канаде крупнейший город Сент-Джонс провинции Ньюфаундленд и Лабрадор переживает последствия сильнейшего снегопада, в результате которого десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов. Все общественные места, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок – закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СВС.

Снимают шуточные видео и запасаются продуктами: как канадцы переживают последствия сильнейшего снегопада

“Могут пройти дни, а может и недели, прежде чем регион Сент-Джонс вернется в нормальное состояние, однако, сегодня, некоторые предприятия открывают свои двери впервые, после того, как город был охвачен сильной метелью”, — пишет издание.

Так, со вторника, заправки, аптеки и продуктовые магазины разрешили открыть с 10:00 до 18:00, а местных жителей призвали запастись продуктами на несколько дней.

Ожидается, что уборка займет так много времени, что все школы в городе и пригороде останутся закрыты до конца недели.

На данный момент, более 400 военнослужащих помогают местным жителям с расчисткой дорог, помогают пожилым и больным жителям, нуждающимся в медицинской помощи, попасть в больницы и клиники.

L’aide militaire arrive à Saint-Jean #icitnl #iciacadie #nlwx pic.twitter.com/gINXRlOSmt

— Patrick Butler (@Patrick__Butler) 20 січня 2020 р.

“Чрезвычайное положение продолжается”, — сообщают в издании.

Однако, как долго оно продлится — вопрос, так как ряд ограничений еще не снят.

My hometown is the literal best #Newfoundland #StJohnsNL #snowmaggedon2020 h/t Maria Cherwick (fb) pic.twitter.com/lw2zcqWWYd

— Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) 19 січня 2020 р.

Некоторые канадцы вроде, как и не против подарков стихии, и даже построили себе настоящие иглу (ледяное жилище).

Напомним, что в Канаде выпало рекордное количество снега.

What STORM? @NTVNewsNL @EddieSheerr @FayeGrim @LeilaBeaudoin pic.twitter.com/yBqIgdqR0N

— julia (@juliaducey3) 18 січня 2020 р.

This time-lapse captured the moment a record-breaking blizzard dumped heaps of snow on homes in Canada pic.twitter.com/fFSq9RG77U

— NowThis (@nowthisnews) 21 січня 2020 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираМультимедиа
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00