Снимают шуточные видео и запасаются продуктами: как канадцы переживают последствия сильнейшего снегопада

КИЕВ. 21 января. УНН. В Канаде крупнейший город Сент-Джонс провинции Ньюфаундленд и Лабрадор переживает последствия сильнейшего снегопада, в результате которого десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов. Все общественные места, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок – закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СВС.