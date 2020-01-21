Знімають жартівливі відео і запасаються продуктами: як канадці переживають наслідки сильного снігопаду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Канаді найбільше місто Сент-Джонс провінції Ньюфаундленд і Лабрадор переживає наслідки сильного снігопаду, в результаті якого десятки тисяч людей залишилися закритими всередині своїх будинків. Всі громадські місця, крім продуктових магазинів, аптек і заправок - закриті. Про це повідомляє УНН з посиланням на СВС.
"Можуть пройти дні, а може і тижні, перш ніж регіон Сент-Джонс повернеться в нормальний стан, проте, сьогодні, деякі підприємства відкривають свої двері вперше, після того, як місто було охоплено сильної хуртовиною", - пише видання.
Так, з вівторка, заправки, аптеки і продуктові магазини дозволили відкрити з 10:00 до 18:00, а місцевих жителів закликали запастися продуктами на кілька днів.
Очікується, що прибирання займе так багато часу, що всі школи в місті і передмісті залишаться закритими до кінця тижня.
На даний момент, більше 400 військовослужбовців допомагають місцевим жителям з розчищенням доріг, допомагають літнім і хворим жителям, які потребують медичної допомоги, потрапити в лікарні і клініки.
L'aide militaire arrive à Saint-Jean #icitnl #iciacadie #nlwx pic.twitter.com/gINXRlOSmt- Patrick Butler (@Patrick__Butler) 20 січня 2020 р.
"Надзвичайний стан триває", - повідомляють у виданні.
Однак, як довго воно триватиме - питання, так як ряд обмежень ще не знято.
My hometown is the literal best #Newfoundland #StJohnsNL # snowmaggedon2020 h / t Maria Cherwick (fb) pic.twitter.com/lw2zcqWWYd- Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) 19 січня 2020 р.
Деякі канадці начебто, як і не проти подарунків стихії, і навіть побудували собі справжні іглу (снігові будиночки).
Нагадаємо, що в Канаді випала рекордну кількість снігу.
What STORM? @NTVNewsNL @EddieSheerr @FayeGrim @LeilaBeaudoin pic.twitter.com/yBqIgdqR0N- julia (@ juliaducey3) 18 січня 2020 р.
This time-lapse captured the moment a record-breaking blizzard dumped heaps of snow on homes in Canada pic.twitter.com/fFSq9RG77U- NowThis (@nowthisnews) 21 січня 2020 р.