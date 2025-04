Знімають жартівливі відео і запасаються продуктами: як канадці переживають наслідки сильного снігопаду

"Можуть пройти дні, а може і тижні, перш ніж регіон Сент-Джонс повернеться в нормальний стан, проте, сьогодні, деякі підприємства відкривають свої двері вперше, після того, як місто було охоплено сильної хуртовиною", - пише видання.

Так, з вівторка, заправки, аптеки і продуктові магазини дозволили відкрити з 10:00 до 18:00, а місцевих жителів закликали запастися продуктами на кілька днів.

Очікується, що прибирання займе так багато часу, що всі школи в місті і передмісті залишаться закритими до кінця тижня.

На даний момент, більше 400 військовослужбовців допомагають місцевим жителям з розчищенням доріг, допомагають літнім і хворим жителям, які потребують медичної допомоги, потрапити в лікарні і клініки.

L'aide militaire arrive à Saint-Jean #icitnl #iciacadie #nlwx pic.twitter.com/gINXRlOSmt

- Patrick Butler (@Patrick__Butler) 20 січня 2020 р.

"Надзвичайний стан триває", - повідомляють у виданні.

Однак, як довго воно триватиме - питання, так як ряд обмежень ще не знято.

My hometown is the literal best #Newfoundland #StJohnsNL # snowmaggedon2020 h / t Maria Cherwick (fb) pic.twitter.com/lw2zcqWWYd

- Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) 19 січня 2020 р.

Деякі канадці начебто, як і не проти подарунків стихії, і навіть побудували собі справжні іглу (снігові будиночки).

Нагадаємо, що в Канаді випала рекордну кількість снігу.

What STORM? @NTVNewsNL @EddieSheerr @FayeGrim @LeilaBeaudoin pic.twitter.com/yBqIgdqR0N

- julia (@ juliaducey3) 18 січня 2020 р.

This time-lapse captured the moment a record-breaking blizzard dumped heaps of snow on homes in Canada pic.twitter.com/fFSq9RG77U

- NowThis (@nowthisnews) 21 січня 2020 р.