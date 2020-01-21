Знімають жартівливі відео і запасаються продуктами: як канадці переживають наслідки сильного снігопаду

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 2820 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 36399 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 34776 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 35995 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 244427 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165250 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 138931 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140391 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152008 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149409 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.7м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 44819 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24730 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41606 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 40862 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 12514 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 36403 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 244429 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200069 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317348 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 1632 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 41788 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 24903 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64995 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47259 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Знімають жартівливі відео і запасаються продуктами: як канадці переживають наслідки сильного снігопаду

Київ • УНН

 • 63591 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Канаді найбільше місто Сент-Джонс провінції Ньюфаундленд і Лабрадор переживає наслідки сильного снігопаду, в результаті якого десятки тисяч людей залишилися закритими всередині своїх будинків. Всі громадські місця, крім продуктових магазинів, аптек і заправок - закриті. Про це повідомляє УНН з посиланням на СВС.

Знімають жартівливі відео і запасаються продуктами: як канадці переживають наслідки сильного снігопаду

"Можуть пройти дні, а може і тижні, перш ніж регіон Сент-Джонс повернеться в нормальний стан, проте, сьогодні, деякі підприємства відкривають свої двері вперше, після того, як місто було охоплено сильної хуртовиною", - пише видання.

Так, з вівторка, заправки, аптеки і продуктові магазини дозволили відкрити з 10:00 до 18:00, а місцевих жителів закликали запастися продуктами на кілька днів.

Очікується, що прибирання займе так багато часу, що всі школи в місті і передмісті залишаться закритими до кінця тижня.

На даний момент, більше 400 військовослужбовців допомагають місцевим жителям з розчищенням доріг, допомагають літнім і хворим жителям, які потребують медичної допомоги, потрапити в лікарні і клініки.

L'aide militaire arrive à Saint-Jean #icitnl #iciacadie #nlwx pic.twitter.com/gINXRlOSmt

- Patrick Butler (@Patrick__Butler) 20 січня 2020 р.

"Надзвичайний стан триває", - повідомляють у виданні.

Однак, як довго воно триватиме - питання, так як ряд обмежень ще не знято.

My hometown is the literal best #Newfoundland #StJohnsNL # snowmaggedon2020 h / t Maria Cherwick (fb) pic.twitter.com/lw2zcqWWYd

- Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) 19 січня 2020 р.

Деякі канадці начебто, як і не проти подарунків стихії, і навіть побудували собі справжні іглу (снігові будиночки).

Нагадаємо, що в Канаді випала рекордну кількість снігу.

What STORM? @NTVNewsNL @EddieSheerr @FayeGrim @LeilaBeaudoin pic.twitter.com/yBqIgdqR0N

- julia (@ juliaducey3) 18 січня 2020 р.

This time-lapse captured the moment a record-breaking blizzard dumped heaps of snow on homes in Canada pic.twitter.com/fFSq9RG77U

- NowThis (@nowthisnews) 21 січня 2020 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуМультимедіа
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86