Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислиным, фигурирующем в деле о деньгах Януковича - СМИ

Согласно информации издания, основатель компании Trans Commodities в США и уроженец Одессы Сэм Кислин известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы “Паркер” вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете — Сэм Кислин.

Первая из двух встреч была относительно публичной. Вторая встреча проходила в узком кругу и в конспиративной обстановке.

“Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США. Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку”, — поясняет источник The Insider.

1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

В своем интервью НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Как пишет издание, у Кислина есть свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил The Insider источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича. Согласно The Insider, речь, скорее всего идёт об истории, связанной с тем, что в 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн доларов по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью 20 млн долларов, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около 23 млн долларов. Но денег он не получил — эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался.

В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве с ним был замечен Дмитрий Крючков - фигурант уголовного дела о присвоении Запорожьеобленерго и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

“У Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами”, — рассказал The Insider источник в Киеве, близкий к следственным органам. Согласно источнику, на следствии Крючков, согласившийся на упрощенную процедуру с признанием вины, после победы Зеленского заявил, что “исполнял указания Порошенко”, а сам он ни в чем не виноват.

“Кислин пытается использовать одновременно и лояльность Зеленского, и пропагандистскую машину Кремля. В почти часовой программе на НТВ, целиком построенной на интервью Кислина, последний каждые несколько секунд с удовольствием повторяет, что Порошенко вор, рассказывает, как тот украл „десятки миллиардов долларов“ (диктор решительно утверждает, что все это подтверждается некими документами, ни один из которых не приводится), перемежая это с совсем уже комичными заявлениями, например, о том, что у него есть „инсайд“ о том, как Порошенко заплатил 600 тысяч доларов за встречу с Трампом. На самом деле этот „инсайд“ — вольный пересказ известного материала Би-Би-Си, в котором информация о взятке Коэну в размере 400 тысяч за организацию встречи с Трампом публиковалась со ссылкой на некий источник СБУ. Телеканал позже извинился и признал, что опубликовал непроверенную информацию”, — пишет The Insider.

Сам Кислин от комментариев отказался.

Как сообщал УНН, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский совершал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки.