Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислиным, фигурирующем в деле о деньгах Януковича - СМИ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 41612 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 83562 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 84061 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 135920 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 187226 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 173016 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 222127 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202862 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 450390 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235285 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.6м/с
56%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 70034 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 15808 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 45981 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 19371 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 43754 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 212364 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 195908 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 282140 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 450390 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 549888 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 135920 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 66734 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 63999 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 69965 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100308 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислиным, фигурирующем в деле о деньгах Януковича - СМИ

Киев • УНН

 • 29450 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В ходе официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США 25 сентября в районе гостиницы “Паркер” прошли две встречи: непосредственно в гостинице и в соседнем здании, в ресторане “Русская чайная”. В первой, официальной, принимал участие Зеленский и несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Согласно фотографиям и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй, передаёт УНН со ссылкой на The Insider.

Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислиным, фигурирующем в деле о деньгах Януковича - СМИ

Согласно информации издания, основатель компании Trans Commodities в США и уроженец Одессы Сэм Кислин известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы “Паркер” вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете — Сэм Кислин.

Первая из двух встреч была относительно публичной. Вторая встреча проходила в узком кругу и в конспиративной обстановке.

“Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США. Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку”, — поясняет источник The Insider.

1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

В своем интервью НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Как пишет издание, у Кислина есть свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил The Insider источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича. Согласно The Insider, речь, скорее всего идёт об истории, связанной с тем, что в 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн доларов по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью 20 млн долларов, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около 23 млн долларов. Но денег он не получил — эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался.

В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве с ним был замечен Дмитрий Крючков - фигурант уголовного дела о присвоении Запорожьеобленерго и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

“У Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами”, — рассказал The Insider источник в Киеве, близкий к следственным органам. Согласно источнику, на следствии Крючков, согласившийся на упрощенную процедуру с признанием вины, после победы Зеленского заявил, что “исполнял указания Порошенко”, а сам он ни в чем не виноват.

“Кислин пытается использовать одновременно и лояльность Зеленского, и пропагандистскую машину Кремля. В почти часовой программе на НТВ, целиком построенной на интервью Кислина, последний каждые несколько секунд с удовольствием повторяет, что Порошенко вор, рассказывает, как тот украл „десятки миллиардов долларов“ (диктор решительно утверждает, что все это подтверждается некими документами, ни один из которых не приводится), перемежая это с совсем уже комичными заявлениями, например, о том, что у него есть „инсайд“ о том, как Порошенко заплатил 600 тысяч доларов за встречу с Трампом. На самом деле этот „инсайд“ — вольный пересказ известного материала Би-Би-Си, в котором информация о взятке Коэну в размере 400 тысяч за организацию встречи с Трампом публиковалась со ссылкой на некий источник СБУ. Телеканал позже извинился и признал, что опубликовал непроверенную информацию”, — пишет The Insider.

Сам Кислин от комментариев отказался.

Как сообщал УНН, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский совершал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01