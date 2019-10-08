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Зеленський зустрічався у Нью-Йорку з Кисліним, який фігурує в справі про гроші Януковича - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в США 25 вересня біля готелю "Паркер" пройшли дві зустрічі: безпосередньо в готелі і в сусідній будівлі, в ресторані "Російська чайна". У першій, офіційній, брав участь Зеленський і кілька десятків людей. Друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі, і Зеленського на ній представляв керівник офісу Президента Андрій Богдан. Згідно фотографій та свідчень двох незалежних один від одного джерел, Сем Кислін, як мінімум, був присутній в місці проведення першої зустрічі і був організатором і учасником другої, передає УНН з посиланням на The Insider.

Зеленський зустрічався у Нью-Йорку з Кисліним, який фігурує в справі про гроші Януковича - ЗМІ

Згідно з інформацією видання, засновник компанії Trans Commodities в США і виходець з Одеси Сем Кислін відомий як соратник і донор ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані, який тепер є радником Трампа, і саме він, як повідомлялося, намагався організувати тиск на українську правоохоронну систему для того, щоб почати розслідування щодо сина Джо Байдена.

На одному з фото видно, як Зеленський виходить з готелю "Паркер" разом з учасниками зустрічі, два джерела підтвердили, що людина в червоному жилеті - Сем Кислін.

Перша з двох зустрічей була відносно публічною. Друга зустріч проходила у вузькому колі та в конспіративній обстановці.

"Це була просто зустріч щодо бізнесу, з інвестицій зі США в Україну і, навпаки, інвестицій українців в нерухомість в США. Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такій людині", - пояснює джерело The Insider.

1 жовтня стало відомо, що Конгрес США викликав Кисліна для надання свідчень разом із Львом Парнасом і Ігорем Фруманом. Вважається, що ці американські громадяни українського походження в минулому році влаштували зустрічі між Джуліані і високопоставленими прокурорами України, з тим, щоб почати розслідування щодо сина Джо Байдена.

У своєму інтерв'ю НТВ Кислін визнав, що саме він переконав Джуліані порадити Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні. Як пише видання, у Кисліна є свій корисливий інтерес в підключенні Джуліані та Трампа до розкручування цієї справи. Як пояснило The Insider джерело, знайоме з Кисліним, його мотивація полягає в поверненні активів, заморожених в Україні при Порошенку в рамках розшуку грошей Януковича. Згідно The Insider, мова, швидше за все йде про історію, пов'язану з тим, що в 2014 році Кислін купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за 8 млн доларів по дисконту. На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації, вартістю 20 млн доларів, вони перебували під арештом. Разом з відсотками набігло близько 23 млн доларів. Але грошей він не отримав - ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду у справі Януковича. Поки Порошенко був при владі, Кислін мовчав, а тепер, налагодивши по лінії діаспори зв'язок із Зеленським, різко активізувався.

У серпні він раптово приїхав в Україну і став роздавати інтерв'ю, позиціонуючи себе як борця з корупцією. При цьому в Києві з ним був помічений Дмитро Крючков - фігурант кримінальної справи про привласнення Запоріжжяобленерго і заподіянні шкоди Україні розміром в 346 млн гривень, відкритого НАБУ.

"У Крючкова і Кисліна була зустріч, вийшовши з якої Сем вирішив похизуватися перед журналістами", - розповіло The Insider джерело в Києві, близьке до слідчих органів. Відповідно до джерела, на слідстві Крючков, який погодився на спрощену процедуру з визнанням провини, після перемоги Зеленського заявив, що "виконував вказівки Порошенка", а сам він ні в чому не винен.

"Кислін намагається використовувати одночасно і лояльність Зеленського, і пропагандистську машину Кремля. У майже годинній програмі на НТВ, цілком побудованій на інтерв'ю Кисліна, останній кожні кілька секунд з задоволенням повторює, що Порошенко злодій, розповідає, як той вкрав "десятки мільярдів доларів" (диктор рішуче стверджує, що все це підтверджується якимись документами, жоден з яких не наводиться), перемежовуючи це з зовсім вже комічними заявами, наприклад, про те, що у нього є "інсайд" про те, як Порошенко заплатив 600 тисяч доларів за зустріч з Трампом. Насправді цей "інсайд" - вільний переказ відомого матеріалу Бі-Бі-Сі, в якому інформація про хабарі Коену в розмірі 400 тисяч за організацію зустрічі з Трампом публікувалася з посиланням на якесь джерело СБУ. Телеканал пізніше вибачився і визнав, що опублікував неперевірену інформацію", - пише The Insider.

Сам Кислін від коментарів відмовився.

Як повідомляв УНН, 23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснював робочий візит до Сполучених Штатів Америки.

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