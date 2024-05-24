Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161807 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153513 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136158 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115821 просмотра

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20 мая 2024, 12:30  •  315051 просмотра

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

Президент Зеленский ввел санкции против 70 человек, включая российские СМИ и компании, работающие в Крыму, сроком на 10 лет.

Экономика •   •  11766 просмотра
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Российские войска осуществляли 400-450 обстрелов Запорожской области в день, все чаще используя БПЛА вместо артиллерии, что приводило к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых домов.

Война •   •  12373 просмотра
Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Украинец погиб из-за падения из окна 4-го этажа в Польше

41-летний гражданин Украины погиб, выпав из окна квартиры на четвертом этаже в Калише (Польша), а двое мужчин в возрасте 37 и 45 лет были задержаны по этому делу.

Криминал и ЧП •   •  12103 просмотра
Украинец погиб из-за падения из окна 4-го этажа в Польше

8 погибших, 44 пострадавших за сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов

23 мая в Харьковской области 8 человек погибли и 44 пострадали, в том числе двое детей, в результате массированных российских обстрелов, которые повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и транспортные средства во многих городах и селах.

Война •   •  13823 просмотра
8 погибших, 44 пострадавших за сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов

Грозовые дожди на части Украины и до 29°: прогноз погоды на сегодня

Ночью без осадков, днем 24 мая в Украине без осадков, днем местами на Правобережье кратковременные дожди, грозы, температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С, в южных областях до 29°С.

Общество •   •  14219 просмотра
Грозовые дожди на части Украины и до 29°: прогноз погоды на сегодня

россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области

Россияне ранили 2 жителей Донецкой области в Торецке 23 мая, а с 24 февраля 2022 года они убили 1969 гражданских лиц и ранили еще 4915 в Донецкой области, не считая неизвестных жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война •   •  14396 просмотра
россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области

Обстрелы Херсонщины: рф повредила 11 жилых домов и учреждение культуры, пострадавших нет

В Херсонской области в результате вражеского обстрела повреждены 11 частных домов и учреждение культуры, жертв среди гражданского населения нет.

Общество •   •  15842 просмотра
Обстрелы Херсонщины: рф повредила 11 жилых домов и учреждение культуры, пострадавших нет

Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

рф атаковала Днепропетровскую область, применив беспилотники-камикадзе и артиллерию. к сожалению, ранены два человека и повреждены здания, транспортные средства и магазин.

Общество •   •  16628 просмотра
Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет

Вражеские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады Николаевской области, но о жертвах не сообщается.

Общество •   •  16833 просмотра
На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.

Общество •   •  16737 просмотра
За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области