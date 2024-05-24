Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против еще 68 юридических и двух физических лиц. Об этом говорится в указе главы государства №340/2024, сообщает УНН.

Сообщается, что соответствующий указ был подписан 22 мая. Он вступает в силу в этот же день.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Александра Литвиненко. Кроме того, Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. А МИД - проинформировать компетентные органы ЕС, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Президент ввел экономические и другие ограничительные меры против двух граждан рф и 68 юридических лиц.

Санкции ввели, в частности, против российского дипломата Евгения Воронина.

В список юридических лиц попали:

ООО "Уранис", которое зарегистрировано в рф;

российские СМИ, в частности, «Первый канал. Всемирная сеть", "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда", "Москва Медиа";



медиа, работающие в Крыму - «Крымская газета», «Севастопольская телерадиокомпания», «Ялта ТВ»;



ООО «Вебмани.Юэй», которое зарегистрировано в Украине;



Акционерное общество "Лаборатория Касперского";



ООО "Яндекс.Украина".



Санкции введены на 10 лет.