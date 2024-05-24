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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб

Київ • УНН

 • 21968 перегляди

Президент Зеленський запровадив санкції проти 70 осіб, включно з російськими ЗМІ та компаніями, що працюють у Криму, терміном на 10 років.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти ще 68 юридичних та двох фізичних осіб. Про це йдеться в указі глави держави №340/2024, повідомляє УНН.

Повідомляється, що відповідний указ було підписано 22 травня. Він набирає чинності цього ж дня.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олександра Литвиненка. Крім того,  Кабміну разом зі СБУ та Нацбанком поручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій. А МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Президент ввів економічні та інші обмежувальні заходи проти двох громадян рф та 68 юридичних осіб. 

Санкції запровадили, зокрема, проти російського дипломата Євгена Вороніна. 

У список юридичних осіб потрапили:

  • ТОВ  "Ураніс", яке зареєстроване у рф;
  • російські ЗМІ, зокрема, "Перший канал. Всесвітня мережа", "Телерадіокомпанія Збройних Сил Російської Федерації "Звєзда", "Москва Медіа";
  • медіа, які працюють у Криму - "Кримська газета", "Севастопольська телерадіокомпанія", "Ялта ТВ";
  • ТОВ "Вебмані.Юей", яке зареєстроване в України;
  • Акціонерне товариство "Лабораторія Касперського";
  • ТОВ "Яндекс.Україна".

Санкції запроваджені на 10 років.

Японія запровадила санкції проти 9 російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї24.05.24, 07:14 • 14849 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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