Зеленский встретился с представителями Североатлантического совета НАТО и Рютте - лидеры вместе почтили память павших украинских воинов

В Украине с визитом находятся представители Североатлантического совета НАТО, Президент Владимир Зеленский уже встретился с ними, лидеры вместе почтили память павших украинских воинов, о чем Президент сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Начали визит Североатлантического совета НАТО в Украину с почтения памяти павших украинских воинов у Стены памяти. Присутствовали Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне и постоянные представители и заместители постпредов всех 32 стран – членов НАТО — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ценит этот знак уважения представителей Альянса к нашим воинам, которые защищали нашу страну и всю Европу от российского зла. "Очень важно помнить каждого и каждую, благодаря кому у нас есть возможность жить свободно и выбирать наш образ жизни. Светлая память павшим украинским защитникам и защитницам. Вечный почет героям", — отметил Президент.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретил и поприветствовал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве, который прибыл в столицу для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и проведения важных встреч. "Мы глубоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины, поскольку мы вместе защищаем трансатлантическую безопасность", — написал Сибига в X.

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев