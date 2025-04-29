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Зеленский поздравил Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде

Киев • УНН

 • 2772 просмотра

Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию с победой на выборах в Канаде. Украина ценит поддержку Канады и надеется на укрепление партнерства.

Зеленский поздравил Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Об этом глава государства написал в соцсети Х, пишет УНН.

Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против россии

- говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что украинско-канадское партнерство будет только укрепляться в совместном стремлении к миру, справедливости и безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поздравил Марка Карни с победой Либеральной партии на федеральных выборах в Канаде.

Поздравляю Премьер-министра Марка Карни с победой Либеральной партии на федеральных выборах в Канаде! Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Благодарны Правительству и народу Канады за постоянную и безоговорочную поддержку Украины!

- написал Сибига.

Напомним

Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать"

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
Марк Карни
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Денис Шмыгаль
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