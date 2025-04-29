Зеленский поздравил Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде
Киев • УНН
Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию с победой на выборах в Канаде. Украина ценит поддержку Канады и надеется на укрепление партнерства.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Об этом глава государства написал в соцсети Х, пишет УНН.
Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против россии
Президент выразил уверенность, что украинско-канадское партнерство будет только укрепляться в совместном стремлении к миру, справедливости и безопасности.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поздравил Марка Карни с победой Либеральной партии на федеральных выборах в Канаде.
Поздравляю Премьер-министра Марка Карни с победой Либеральной партии на федеральных выборах в Канаде! Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Благодарны Правительству и народу Канады за постоянную и безоговорочную поддержку Украины!
Напомним
Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать"