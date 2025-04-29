Зеленский поздравил Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Об этом глава государства написал в соцсети Х, пишет УНН.

Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против россии