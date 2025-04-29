Зеленський привітав Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Про це глава держави написав у соцмережі Х, пише УНН.

Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти росії

Президент висловив впевненість, що українсько-канадське партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав Марка Карні з перемогою Ліберальної партії на федеральних виборах в Канаді.

Вітаю Премʼєр-міністра Марка Карні з перемогою Ліберальної партії на федеральних виборах в Канаді! Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю. Вдячні Уряду і народу Канади за постійну і беззаперечну підтримку України!