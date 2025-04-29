Зеленський привітав Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді
Київ • УНН
Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на виборах у Канаді. Україна цінує підтримку Канади та сподівається на зміцнення партнерства.
Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Про це глава держави написав у соцмережі Х, пише УНН.
Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти росії
Президент висловив впевненість, що українсько-канадське партнерство лише зміцнюватиметься у спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав Марка Карні з перемогою Ліберальної партії на федеральних виборах в Канаді.
Вітаю Премʼєр-міністра Марка Карні з перемогою Ліберальної партії на федеральних виборах в Канаді! Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю. Вдячні Уряду і народу Канади за постійну і беззаперечну підтримку України!
Нагадаємо
Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати"