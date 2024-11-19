Зеленский поручил разработать специальные налоговые условия для приграничных с россией городов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать меры специальной поддержки для приграничных городов - Сум там Чернигова. В частности, специальные налоговые условия, аналогично таким, которые введены в Харькове. Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Следующий пункт Плана устойчивости - "Громады". Устойчивость всего нашего государства должна базироваться на максимальной эффективности управления в громадах. Люди должны чувствовать, что общество - для них. Мы создали специальную институцию для того, чтобы учесть интересы каждой громады при принятии государственных решений, - это Конгресс местных и региональных властей. Конгресс позволяет каждой громаде быть услышанной каждой государственной институцией. Сейчас, в условиях войны, прифронтовые общины и общины в приграничье с россией нуждаются в особой поддержке. Мы применили меры специальной поддержки нашего Харькова в условиях постоянного российского террора, чтобы жизнь оставалась в городе. Это касается специальных налоговых условий в Харькове. И это доказало свою полезность. Поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов - для центров притяжения на востоке Украины, для Сум, для Чернигова. Должны не забывать и о наших громадах, которые сейчас на временно оккупированной территории

Он отметил, что громады, которые приняли больше всего переселенцев, требуют специальных решений для большей внутренней интегрированности людей.

Есть диспропорция в доходах громад - в связи с релокацией бизнеса и на основе удаленности от фронта. И это лишь несколько причин для того, чтобы существовали специальные принципы к нашему взаимодействию с общинами во время войны. Все это будет отражено в приложении На уровне общин будет постоянно увеличиваться международный компонент работы - работы с общинами в странах-партнерах, а также со странами, которые взяли шефство над тем или иным нашим регионом или городом и занимаются его восстановлением. Таких связей, таких побратимств должно быть как можно больше. И чем больше в них будет содержания, как в сотрудничестве, например, между Данией и Николаевщиной, тем сильнее будет все наше государство. И это задача МИД Украины и правительства в целом - поддерживать и направлять международную работу на уровне громад. Должно увеличиваться и сотрудничество между общинами в Украине на основе принципа "бок о бок". Развитие проектов сплоченности внутри нашей страны, когда тыловые и более способные громады поддерживают и помогают прифронтовым и тем, что под обстрелами