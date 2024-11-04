На Черниговщине восстановили 300-метровый мост через Десну, разрушенный оккупантами

На Черниговщине отстроили еще один мост через реку Десна, разрушенный россиянами во время войны. Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области, передает УНН.

Детали

В Службе отметили завершение работ по восстановлению 300-метрового моста через Десну, что обеспечивает надлежащее пассажирское и грузовое сообщение.

Это один из трех отстроенных мостов через реку Десна, пострадавший в ходе боевых действий. Восстановили недостающую часть пролетного строения, а уцелевшую часть моста капитально отремонтировали - говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено более 25 мостов. После освобождения региона сложилась критическая логистическая ситуация: доехать до многих населенных пунктов возможно было только в объезд, а иногда продукты людям на другой берег передавали с помощью тросов и лебедки. Впоследствии через реку навели понтоны и обустроили временные мосты, но они не действовали во время зимнего ледохода.

Напомним

В январе вблизи Чернигова началось строительство нового моста через Десну, который строится с уникальной конструкцией с самым длинным монолитным пролетом, изготовленным из постнапряженного бетона. Этот мост длиной 628 метров будет самым длинным мостом через реку Десна.

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