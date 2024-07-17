Коммунальная корпорация "Киевавтодор" подписала договор с турецкой компанией Onur на проведение противоаварийного ремонта моста Метро. Стоимость работ оценили в почти 2 млрд гривен, из которых - 31 млн гривен выделят уже в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

Детали

Согласно объявлению, 15 июля коммунальная корпорация "Киевавтодор" подписало с турецкой компанией Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети договор на проведение противоаварийных работ с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр.

Стоимость договора составила 1 млрд 995 млн гривен, что на 14 млн 825 тыс. 454 меньше ожидаемой стоимости - 2 млрд 9 млн 825 тыс 454 гривен. В этом году компания получит на ремонт моста из бюджета Киева 31,5 млн гривен.

Работы должны начать в этом году и завершить в течение 24 месяцев. Действует договор до 31 декабря 2026 года.

Согласно тендеру, который Киевавтодор объявил в конце мая, во время ремонта должны выполнить следующие работы:

обновление дорожного покрытия;

обновление опор моста;

обработка антикоррозийной защитой металлоконструкции;

обустройство тротуаров из брусчатки;

озеленение, в частности посев газона.

Напомним

В 2023 году Минвосстановления начало инспекции состояния мостовых сооружений, работа профильной комиссии стартовала со столицы, в частности моста им. Е. Патона и моста Метро, где зафиксировали существенные повреждения.

В том же году председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко заявлял, что мост Метро в Киеве, соединяющий левый и правый берега Днепра находится в аварийном состоянии. В связи с этим есть риск частичного закрытия "красной ветки" метрополитена.

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