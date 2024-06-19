Обвал пешеходного участка моста в Киеве: в КГГА обещают возобновить движение за два часа
Киев • УНН
В Киеве продолжается разбор завалов часть пешеходного участка моста по улице Жилянской. Ориентировочно движение восстановят за два часа, причины обвала конструкции пока неизвестны.
Сейчас специалисты устанавливают причины обвала пешеходной части моста в Киеве. Последний раз конструкцию ограничивали в 2020 году-признаков аварийности не обнаружено. Об этом в эфире "Киев24" заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает УНН.
Детали
У нас обвалилась консольная часть пешеходного участка моста. Пострадавших нет, нет также ни поврежденных автомобилей, ничего. Сейчас работаем над очисткой. Думаю, в ближайшие два часа будет восстановлено движение транспорта
В Киеве обрушился мост: что известно19 июня 2024, 16:13 • 10768 просмотров
Также он рассказал, что вместо трамваев, движение которых заблокировано из-за инцидента с мостом, по тем же маршрутам запустили автобусы.
По его словам, причины обвала пешеходного участка моста пока неизвестны.
Последний раз этот мост обследовался в 2020 году, различные конструктивные элементы имели разную степень работоспособности. Такого, чтобы этот мост был аварийный - не предполагалось
Напомним
Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях.