Обвал пешеходного участка моста в Киеве: в КГГА обещают возобновить движение за два часа

Сейчас специалисты устанавливают причины обвала пешеходной части моста в Киеве. Последний раз конструкцию ограничивали в 2020 году-признаков аварийности не обнаружено. Об этом в эфире "Киев24" заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает УНН.

Детали

У нас обвалилась консольная часть пешеходного участка моста. Пострадавших нет, нет также ни поврежденных автомобилей, ничего. Сейчас работаем над очисткой. Думаю, в ближайшие два часа будет восстановлено движение транспорта - резюмировал Кандибор.

В Киеве обрушился мост: что известно

Также он рассказал, что вместо трамваев, движение которых заблокировано из-за инцидента с мостом, по тем же маршрутам запустили автобусы.

По его словам, причины обвала пешеходного участка моста пока неизвестны.

Последний раз этот мост обследовался в 2020 году, различные конструктивные элементы имели разную степень работоспособности. Такого, чтобы этот мост был аварийный - не предполагалось - резюмировал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним

Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях.