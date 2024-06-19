Обвал пішохідної ділянки мосту в Києві: в КМДА обіцяють відновити рух транспорту за дві години
Київ • УНН
У Києві триває розбір завалів частина пішохідної ділянки мосту по вулиці Жилянській. Орієнтовно рух відновлять за дві години, причини обвалу конструкції наразі невідомі.
Наразі фахівці встановлюють причини обвалу пішохідної частини мосту в Києві. Востаннє конструкцію обмежували у 2020 році - ознак аварійності не виявлено. Про це в ефірі "Київ24" заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає УНН.
Деталі
У нас обвалилась консольна частина пішохідної ділянки мосту. Постраждалих немає, немає також ні пошкоджених автомобілів, нічого. Наразі працюємо над очищенням. Думаю, в найближчі дві години буде відновлено рух транспорту
У Києві обвалився міст: що відомо19.06.24, 19:13 • 18003 перегляди
Також він розповів, що замість трамваїв, рух яких заблоковано через інцидент з мостом, по тих само маршрутах запустили автобуси.
За його словами, причини обвалу пішохідної ділянки мосту наразі невідомі.
Останній раз цей міст обстежувався у 2020 році, різні конструктивні елементи мали різний ступінь працездатності. Такого, щоб цей міст був аварійний - не передбачалось
Нагадаємо
Через обвал частини шляхопроводу на столичному проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках.