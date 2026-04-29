Зеленский подписал санкционный пакет против субъектов из Беларуси
Киев • УНН
Зеленский подписал санкции против субъектов из Беларуси и российского теневого флота. Ограничения касаются и лиц, причастных к похищению детей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще один новый санкционный пакет, в том числе в отношении субъектов из беларуси. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
"Сейчас уже я подписал еще один новый санкционный пакет Украины – весомый пакет, – в том числе в отношении субъектов из беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все же уменьшать уровень этой войны, ее интенсивность. россия не имеет доброй воли, ее надо принуждать к тем или иным шагам, которые необходимы для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом это называют своими "жестами доброй воли", - сказал Зеленский.
По его словам, необходимо, чтобы беларусь не была втянута в войну.
"Надо, чтобы не было операций против других европейских стран. Надо, чтобы в этой войне россии против Украины был мир достойный", - добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкционных решениях Украины – против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота.