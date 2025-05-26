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Зеленский о самой масштабной дроновой атаке рф: россия игнорирует дипломатию, нужна блокировка российских финансов и нефти

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Зеленский заявил, что на российский террор надо отвечать санкциями, блокируя финансы и нефть. рф увеличила количество дронов, игнорируя дипломатию.

Зеленский о самой масштабной дроновой атаке рф: россия игнорирует дипломатию, нужна блокировка российских финансов и нефти

На игнорирование россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать санкциями - блокированием российских финансов и торговли российской нефтью, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, реагируя на очередную ночную атаку рф на Украину с наибольшим количеством дронов от начала полномасштабной войны, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и громад наибольшее количество дронов от начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что география вражеского удара этой ночью – от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. "И это была уже третья ночь комбинированного российского террора – ударные дроны и ракеты", - подчеркнул Глава государства.

"Только ощущение полной безнаказанности может позволять россии наносить такие удары, да еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул: "Как и любого преступника, россию можно поставить в рамки только силой". "Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, уважающих жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", - указал он.

На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такой сильный порядок дня. россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать

- подчеркнул Зеленский.

россия усилила давление на Украину, в ЕС готовы к давлению на рф и рассчитывают на то же от союзников - Каллас26.05.25, 11:09 • 1540 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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