Зеленский о самой масштабной дроновой атаке рф: россия игнорирует дипломатию, нужна блокировка российских финансов и нефти
Киев • УНН
Зеленский заявил, что на российский террор надо отвечать санкциями, блокируя финансы и нефть. рф увеличила количество дронов, игнорируя дипломатию.
На игнорирование россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать санкциями - блокированием российских финансов и торговли российской нефтью, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, реагируя на очередную ночную атаку рф на Украину с наибольшим количеством дронов от начала полномасштабной войны, пишет УНН.
Детали
"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и громад наибольшее количество дронов от начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.
Президент указал, что география вражеского удара этой ночью – от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. "И это была уже третья ночь комбинированного российского террора – ударные дроны и ракеты", - подчеркнул Глава государства.
"Только ощущение полной безнаказанности может позволять россии наносить такие удары, да еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул: "Как и любого преступника, россию можно поставить в рамки только силой". "Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, уважающих жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", - указал он.
На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такой сильный порядок дня. россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать
россия усилила давление на Украину, в ЕС готовы к давлению на рф и рассчитывают на то же от союзников - Каллас26.05.25, 11:09 • 1540 просмотров