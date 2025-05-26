Зеленський про наймасштабнішу дронову атаку рф: росія ігнорує дипломатію, потрібне блокування російських фінансів і нафти

На ігнорування росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати санкціями - блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою, заявив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, реагуючи на чергову нічну атаку рф на Україну з найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабної війни, пише УНН.

"Усю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що географія ворожого удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. "І це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети", - наголосив Глава держави.

"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив: "Як і будь-якого злочинця, росію можна поставити в рамки тільки силою". "Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - вказав він.

На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати