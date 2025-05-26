Зеленський про наймасштабнішу дронову атаку рф: росія ігнорує дипломатію, потрібне блокування російських фінансів і нафти
Київ • УНН
Зеленський заявив, що на російський терор треба відповідати санкціями, блокуючи фінанси та нафту. рф збільшила кількість дронів, ігноруючи дипломатію.
На ігнорування росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати санкціями - блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою, заявив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, реагуючи на чергову нічну атаку рф на Україну з найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабної війни, пише УНН.
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"Усю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент вказав, що географія ворожого удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. "І це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети", - наголосив Глава держави.
"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", - наголосив Зеленський.
Президент підкреслив: "Як і будь-якого злочинця, росію можна поставити в рамки тільки силою". "Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - вказав він.
На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати
росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас26.05.25, 11:09 • 1608 переглядiв