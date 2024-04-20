Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

Помощь западных союзников Израилю сбить иранские ракеты и дроны - это демонстрация двойных стандартов. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам, и отметил, что в вопросе защиты Украины больше политики, а в вопросе защиты Израиля была прагматика, передает корреспондент УНН.

В чем главный вопрос двойных стандартов. В том, что политика в целом - это двойные стандарты. Поэтому в вопросе защиты Украины больше политики, а в вопросе защиты Израиля была прагматика. Мы всегда выступали за то, чтобы наши партнеры и союзники были партнерами и союзниками. Прагматичными партнерами и союзниками, которые понимали, что для того, чтобы защитить Украину надо все свои возможности влияния на защиту неба, не только политические, финансовые, санкционные, все что они делали, но и оборонные возможности также использовать - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины это очень важно.

Когда мы говорили с первого дня войны: Закройте небо. Защитите, пожалуйста, Украину. Нам говорили мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с российской федерацией. Потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся страной НАТО. Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем. Им нужно было уничтожить все, что летело на голову израильтянам. Молодцы, что уничтожили, и слава Богу. Но тем не менее это и есть двойные стандарты. Все забыли в таким момент, что Израиль не является страной НАТО. Они показали всю мощь союзников - отметил Зеленский.

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

По словам президента Украины, можно долго дискутировать о том, что прежде всего это было не так, ракеты Ирана летели над другими странами, где базировались союзнические базы, поэтому они все сбили еще до Израиля, они защищали это пространство над своими базами.

Но все это будет честно говоря двойные стандарты. Самолеты россии, и ракеты выпущенные из российских самолетов неоднократно пересекали границу, воздушное пространство Польши, например во время этой войны. И Польши, и Румынии. Извините, но там не было никаких реакций. То есть это говорит о двойных стандартах - считает Зеленский.

Страны-союзники могут помогать Украине сбивать ракеты рф - Зеленский

Дополнение

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Reuters сообщало, что атака более 300 ракет и беспилотников, в основном запущенных из Ирана, нанесла, лишь "скромные" повреждения, поскольку большинство из них было сбито израильской системой обороны "Железный купол" и с помощью США, Великобритании, Франции и Иордании.

Аналитики Института изучения войны ISW сообщали, что схема иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля похожа на удары, которые россия неоднократно наносила по Украине.

Эффективное противостояние воздушным атакам с помощью союзников - возможно. На это обратил внимание Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. В частности, он взял в качестве примера отражение массированной атаки Ирана по Израилю прошлой ночью, и призвал союзников "не закрывать глаза на российские ракеты и дроны".