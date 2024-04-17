Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  105262 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  104844 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  106974 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  106609 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123771 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136334 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136445 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123486 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103167 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203651 просмотра

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11 апреля 2024, 05:00  •  414590 просмотра

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.

Война •   •  6512 просмотра
Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Война •   •  8990 просмотра
В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА

Прошлой ночью враг обстрелял из реактивных систем залпового огня Белополье Сумской области, повредив здания, автомобили, газопровод и линию электропередач, в результате чего один человек получил ранения, а 746 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  10528 просмотра
Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА

На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 5 человек и нанеся значительный материальный ущерб.

Война •   •  10755 просмотра
На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине ранена 63-летняя женщина, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач.

Война •   •  11638 просмотра
Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За минувшие сутки россияне потеряли 710 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 456 050 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  27694 просмотра
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  20675 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

Вражеская артиллерия обстреляла город Очаков и его акваторию в Николаевской области, повредив жилой дом, но обошлось без жертв.

Война •   •  18791 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.

Война •   •  18159 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

Во Всемирный день борьбы с гемофилией, 17 апреля, по всему миру проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о гемофилии - редком генетическом заболевании, которое нарушает свертываемость крови и вызывает чрезмерное кровотечение.

Здоровье •   •  16175 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом