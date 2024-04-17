Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя ответ альянса Запада на атаки на Украину и Израиль, заявил, что нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы - у Израиля есть "Железный купол", который нельзя построить "за одну ночь", даже если были бы деньги, в то же время в ЕС работают над увеличением потенциала противовоздушной обороны Украины. Об этом он сказал после заседания глав МИД стран ЕС 16 апреля, пишет УНН.

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На вопрос о том, обсуждалась ли, когда обсуждалась поддержка западным альянсом Израиля во время нападения на этих выходных, обсуждалась ли сегодня просьба Президента Украины Владимира Зеленского поддержать Украину таким же образом, то есть, стрелять по дронам и ракетам, Боррель указал, что ему не впервые задают этот вопрос, назвав его "вполне обоснованным вопросом".

"Если бы я был на месте Президента Зеленского, я бы, конечно, воспользовался случаем и вспомнил, что Украину тоже бомбардируют. (...) Мы работаем, я, в частности, и все министры, над увеличением потенциала противовоздушной обороны Украины. Я надеюсь, что в понедельник на Совете министров обороны могут быть приняты твердые и конкретные обязательства по этому вопросу", - указал Верховный представитель ЕС.

Есть вещи, которые нельзя сравнивать. Израиль имеет "Железный купол", защищающий его воздушное пространство, на строительство которого ушли годы и годы, и он стоит очень дорого. Даже если бы у нас были деньги в ящике, его невозможно было бы построить за одну ночь. Во-вторых, удары Ирана были осуществлены над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании. Они перешли через их базы, которые также действовали в порядке самообороны. В Украине такого не случается. Ни на территории Украины, ни на территории, над которой летают российские ракеты, нет авиабаз Великобритании или США, а тем более, конечно, Иордании. Поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы. Но, говоря это: конечно, поставки ПВО в Украину должны быть ускорены и усилены. Безусловно. И (в связи с этим) я надеюсь, что в понедельник мы сможем вынести конкретные решения на стол государствами-членами, которые могут это сделать. Мы работали всю неделю, чтобы получить это - отметил Боррель.

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